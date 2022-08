Nunta lui George Simion cu Ilinca Munteanu. FANATIK are primele imagini de la fața locului. Ce se întâmplă cu mâncarea care va fi servită invitaților

Nunta lui George Simion cu Ilinca Munteanu are loc la Măciuca. Foto: Colaj FANATIK

Reporterii FANATIK au început lucrul încă de dimineață. Avem primele imagini de la locul în care va avea loc nunta. Un răsărit de soare ca-n povești a avut loc în Măciuca.

A sosit ziua cea mare pentru George Simion și Ilinca Munteanu, o zi cu emoții pentru cei doi miri ai momentului, dar și pentru miile de persoane anunțate să participe la evenimentul din Măciuca, județul Vâlcea.

Nunta lui George Simion cu Ilinca Munteanu: politicianul, cu ochii pe întreaga organizare

FANATIK vă oferă cele mai tari imagini de la nunta politicianului de la AUR (Alianța pentru Unirea Românilor), așa cum v-a obișnuit cu o zi înainte de mult așteptata cununie.

Pregătirile pentru nuntă au început în urmă cu câteva zile și s-au accelerat în special în ziua de vineri, 26 august, atunci când pe terenul din fața unui centru spa din Oveselu au fost instalate corturile și tarabele cu specific tradițional românesc.

Cel care a supervizat fiecare detaliu din pregătirea petrecerii a fost chiar mirele, George Simion, politician care a făcut o serie de confesiuni în premieră pentru FANATIK. A vorbit atât despre organizarea bairamului cât și despre relația cu viitoarea doamnă Simion.

Prin urmare, doar pentru mâncare a fost nevoie de tone de alimente din aproape fiecare din cele necesare pentru ciorbe ori felurile secundare.

O artistă a venit din Franța pentru a realiza decorațiunile

Pe pajiștea unde are loc marea nebunie astăzi au apărut și câteva obiecte decorative puse în scenă de „Atelierul de decoruri” deținut de scenograful Marian Paraschiv, un artist care lucrează cu teatre din București și chiar cu Opera Română.

De la bărcuțe până la tablouri ori dulapuri vechi viu colorate, cei în care Simion s-a bizuit că pot reda culoarea României de altădată au spus că sunt foarte încântați că au putut pune în practică tot ce și-au imaginat cu ocazia acestei nunți.

Una dintre artistele care se afla ieri pe terenul din Măciuca a mărturisit, în exclusivitate pentru FANATIK, că a venit tocmai din Franța, unde e stabilită de ceva ani, pentru a face parte din acest proiect.

„Marian Paraschiv a fost contactat de George Simion. Nu știu cum au luat legătura. Ne-a plăcut ideea și am pregătit tot ce vedeți într-un timp relativ scurt. Bărcuța, însă, am mai prezentat-o și la alte ocazii. Eu am venit din Cannes și m-am bucurat să revăd aceste părți ale României”, ne-a spus una dintre artistele care colaborează cu scenograful Marian Paraschiv, dorind să își păstreze numele doar pentru ea.

Dincolo de decorațiuni, și la capitolul mâncare s-a creat mobilizare! Zeci de ceaune, dintre care unul cel mai mare din România, au început să fiarbă încă de la miezul nopții. Ba mai mult, una dintre rețetele de bază din meniu a fost dezvăluită de bucătarul Liviu Bosnea, și anume tocana de vânat preferată de Simion

Cununia religioasă are loc la ora 12:00. Evenimentul se încheie cu un foc de artificii

Apoi, . Ia este de bază la această nuntă, la care liderul AUR a asortat o capă. Vrânceanul a fost deschis și când a vorbit despre verighete, despre care a zis că au fost personalizate de un bijutier din Botoșani.

când tânăra a fost voluntară în strângerea de semnături pentru campania alegerilor europarlamentare. Politicianul a vrut atunci să candideze ca independent. Chiar dacă se știu de trei ani, cei doi sunt împreună doar de un an. Apropierea dintre ei s-a produs treptat.

Participanții sosesc la ora 07:00, după care se stabilesc detaliile organizatorice care vizează în special reprezentanții presei. Cununia religioasă are loc la ora 12:00, la bisericuța din lemn de lângă centrul spa.

De la 14:00 începe spectacolul. Pe scenă vor urca o serie de artiști cunoscuți precum surorile Osoianu, Carmen Șerban ori chiar și trupa Phoenix.

Punctul culminant va avea loc la ora 23:00, când nuntașii vor asista la un foc de artificii, lângă scena principală.

George Simion dansează valsul miresei pe o melodie cântată de o tânără din Măciuca

George Simion a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că dansul miresei va fi un moment cu totul și cu totul special. Și că cea care va cânta melodia serii este o tânără din Măciuca, nu un artist celebru, așa cum s-ar fi așteptat toată lumea.

”E de aici, o fată foarte talentată, Ștefania, care va cânta un cover după `Când luminile se sting, artificii se aprind` sau ceva de genul acesta (cover după piesa Alinei Eremia, dar George Simion nu prea știe versurile, n. red.). Nu am exersat deloc dansul miresei”, ne-a spus, în exclusivitate, George Simion.