Nunta lui George Simion, în cifre! Câte porții de mâncare și câte beri s-au consumat la Măciuca

Așa cum George Simion a mărturisit, în exclusivitate pentru FANATIK, efortul de organizare al nunții ar fi fost unul care s-ar fi ridicat la milioane de euro dacă nu ar fi beneficiat de donații. Donații pe care, evident, nu le precizează prea clar din partea cui au venit, în ce cantități, dar pe care, susține liderul AUR, le-a primit de la amicii, familia și apropiații lui.

Nunta lui George Simion, record de mâncare și de băutură

”Nașii au făcut daruri. Păi de unde credeți că avem tot ce e aici? (…) Noi, până acum, am dat, fizic, undeva la 12800 de euro. Banii vin de la familie, de la noi, de la rude”, ne-a dezvăluit .

FANATIK a vorbit, în exclusivitate, cu Liviu Bosnea, liderul Frăției Ceaunelor, cei care s-au ocupat de tot ceea ce înseamnă mâncare la nunta lui George Simion din Măciuca. El, alături de alți zeci de bucătari, au lucrat fără întrerupere din seara zilei de vineri, 26 august până în dimineața zilei de 28 august, atunci când nunta s-a terminat.

”A fost un record absolut ceea ce s-a întâmplat”, ne-a dezvăluit el, recunoscând că a fost de-a dreptul impresionat de ceea ce a văzut la Măciuca. Și, explică el, nu doar când vine vorba de mâncare și de băutura de care au beneficiat, gratuit, nuntașii, ci și de felul în care s-au comportat aceștia.

”Mi-a plăcut foarte mult cum s-au îmbrăcat la nuntă, a fost un dress code foarte inspirat. E emoționant să vezi atâtea mii de oameni purtând, cu toții, iie. Ceea ce am remarcat a fost însă că, deși vorbim de atâția oameni, de toate categoriile sociale, unii mai `afumați`, nu au fost scandaluri. Oamenii s-au comportat frumos, mai frumos ca la multe festivaluri. Nu mai zic de curățenie pe pajiște…”, ne-a mai spus Liviu Bosnea.

Bucătarii de la nunta lui George Simion: ”Am făcut zeci de mii de porții de mâncare”

Efortul de a găti atât de multă mâncare a fost unul, așa cum recunoaște chiar Liviu Bosnea, unul uriaș. ”Ne-am apucat de vineri noaptea (26 august, n. red) și am terminat duminică. Dar s-a și făcut multă mâncare. Au fost vreo 45.000 de mici.

Cred că o tonă de vânat am gătit, 45.000 de sarmale, adică vreo 20.000 de porții, cu mămăliga aferentă. Nu mai zic de cele două tone de brânză de la Gigi Becali. Și, să o spunem pe aia dreaptă, Becali dă ora exactă în brânză la noi în țară. A fost deosebită”, ne-a mai spus liderul Frăției Ceaunelor.

De asemenea, ne-a mai precizat el, s-au mai dat și în jur de 60.000 de porții de cârnați, pulpe de pui, piept de pui și ceafă, pregătite toate la grătarele întinse de-a lungul a mai bine de o sută de metri și care au sfârâit fără nicio pauză de la prima oră a dimineții de 27 august până târziu, seara.

”Cred că un meniu complet la grătar valora cam 150 de lei. Adăugăm și sarmalele cu mămăliguța, legumele, cartofii prăjiți, tocana și ce a mai fost, se ajunge la prețul unui meniu de nuntă”, ne-a precizat Liviu Bosnea care, totodată, estimează că ar fi fost în jur de 12.000 de oameni. ”Ca flux de oameni, că mai veneau, mai plecau, au fost, cu siguranță, peste 10.000. Eu zic ca erau cam 12.000 de oameni, așa, din experiența mea de gătit la festivaluri”, a mai precizat el.

Desigur, nici băutura nu a fost puțină. – și tone de apă au fost puse la dispoziția nuntașilor, tot gratuit. Vinul nu a lipsit, fiind donate tot câteva tone.

George Simion și Ilinca s-au căsătorit și vor șapte copii

iar a doua zi și-au spus jurămintele în fața unui sobor de preoți. În fața a mii de oameni, cei doi au făcut risipă de gesturi tandre, iar Ilinca Simion ne-a mărturisit că îl va asculta pe Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, și va face șapte copii.

”De la omul politic care a devenit soțul meu nu îmi doresc nimic. Dar îmi doresc de la soțul meu înțelegere, fericire, copii sănătoși și viață trainică”, a spus, în precizând însă că așteaptă să vadă ce se va întâmpla cu ei în viitor și dacă va ajunge primă doamnă a României.

”Mi-amintesc ziua când am cucerit-o. Eram în Căsuța Călușarilor de aici, din Măciuca. Eu trebuia să dorm la Craiova, dar m-am întors aici pentru ea. Am stat o noapte întreagă de povești. Atunci a fost primul nostru sărut. Era luna octombrie, anul trecut. Suntem de un an împreună, dar am vrut amândoi să ne căsătorim, deci nu e din grabă nunta (…)

Ilinca este iubita perfectă, dragostea așteptată. M-a cucerit deșteptăciunea, istețimea. Eu am fost cu multe fete, dar vă spun, frumusețea este trecătoare. La 40 de ani, ce faci? Că se duce frumusețea. Eu vreau să fac copii cu cineva care este o mamă bună, inteligentă, cu o parteneră. Nu pot să fiu cu o fată care nu gândește”, ne-a dezvăluit și .