Nunta lui Lionel Messi cu Antonela Roccuzzo, din nou în atenția publicului după 8 ani! Ce legătură are fotograful. Foto

au făcut nunta pe 30 iunie 2017. La opt ani distanță, fotograful de la grandiosul eveniment a primit un premiu special.

ADVERTISEMENT

Nunta dintre Lionel Messi și Antonela Roccuzzo i-a adus un premiu fotografului

Rosario Andrés Preumayr este numele fotografului care a făcut poze la nunta dintre Leo Messi și Antonela Roccuzzo. La opt ani distanță de la eveniment, artistul a fost premiat pentru o imagine surprinsă cu aparatul foto pe 30 iunie 2017.

În poză apar cei doi proaspăt căsătoriți, care se sărută, în timp ce care, la vremea respectivă, avea doar patru ani reacționează cu un gest spontan. Puștiul plânge de fericire pentru momentul special al părinților. Pentru imortalizarea acestui moment, Rosario a primit premiul „Inspiration”, o distincție importantă în lumea fotografilor de nunți.

ADVERTISEMENT

„Cu toții așteptam sărutul”

„Cu toții așteptam sărutul lui Ant și Leo, dar cel mai bun moment a venit o secundă mai târziu, când Thiago a avut o reacție spontană și naturală, cu o sensibilitate de neuitat. De îndată ce l-am remarcat, am schimbat rapid poziția, astfel încăt să pot să îl fotografiez.

Atunci, nu știam dacă fotografia va fi publicată. Nici nu știam cum a ieșit. Am murit de nerăbdare să o văd, sperând că a ieșit așa cum îmi doream. Am văzut doar câteva ore mai târziu. Era unul din momentele care chiar merită să rămână amintire. De atunci, fotografia a devenit un cap de afiș al albumului de nuntă al familiei Messi”, a declarat Preumayr, conform La Capital, citat de

ADVERTISEMENT

a fost de departe nunta anului în Argentina. Evenimentul a avut loc în orașul Santa Fesse, acolo unde au participat peste 260 de invitați, printre care membri ai familiei, prieteni și personalități uriașe din lumea fotbalului.