Nuntă mare în showbiz. Gimnasta Larisa Iordache s-a căsătorit cu Cristian Chiriță: “Doi copii care își iau viață în mâna și fac lucruri de oameni mari”. Exclusiv

Astăzi, gimasta de aur Larisa Iordache a devenit doamna Chiriță. Iubitul ei, Cristian, jucător de tenis de masă, a cerut-o de soție chiar pe 1 ianuarie, anul acesta. Petrecerea la avea loc la Snagov.

Larisa Iordache și Cristian Chiriță s-au căsătorit

Acum câteva minute, Larisa Iordache și Cristian Chiriță au devenit soț și soție. Petrecerea are loc la Snagov, la restaurantul Jubile by the lake. Un restaurant foarte frumos, pe malul lacului. Intr-un interviu exclusiv pentru FANATIK, gimnasta de aur larisa Iodache ne spune cine sunt nașii, dar și cum arată rochia de printesă pe care o poartă azi. Nașii sunt un cuplu foarte apropiat de cei doi însurateti, oameni care nu fac parte din showbiz, dar care au fost mereu alături de Larisa și Cristian. Marius și Alina i-au învățat pe tinerii însurăței ce înseamnă o familie adevărată.

“Doi copii care își iau viața în mână și fac lucruri de oameni mari”

Astăzi, gimansta de aur Larisa Iordache s-a căsătorit cu alesul inimii ei, sportivul Cristian Chiriță. Inițial, ei au vrut să facă ceremonia chiar pe 1 iunie, dar nu au reușit din cauza competițiilor.

“Noi am vrut să facem de 1 iunie cununia civilă pentru că, în momentul în care eu și Cristian ne-am cunoscut, eram doi copii. Încă mai suntem copii pentru că ne dezvoltăm și creștem împreună. Am zis că pe 1 iunie ar fi frumos pentru că doi copii își iau viață în mână și fac lucruri de oameni mari.

De 1 iunie nu s-a nimerit, am avut amândoi competiții. El a ales data de 8 iunie. I s-a părut că cifra 8, pusă orizontal, simbolizează infinitul. Semnifică iubirea noastră infinită unul față de altul. În majoritatea situațiilor nu prea avem limite referitor la ceea ce gândim. Dacă ne facem un plan rezolvăm tot ce ne-am propus. Luna iunie este luna iubirii pentru nunți, cununii, așa am auzit”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Larisa Iordache.

“Asta simțeam înainte, când nu eram lângă omul potrivit”

Larisa Iordache se simte bine ca soție. Dacă înainte nu simțea nevoia să-și asume asemenea responsabilitate, persoana potrivită a făcut-o să se răzgândească.

“Mă simt normal și natural, credeam că seminficația de a fi soție vine cu un impact greoi și cu o responsabilitate pe care nu știu să o manevrez. Dar asta simțeam înainte, când nu eram lângă omul potrivit. Fiind acum lângă Cristian o simt ca pe ceva natural, mă simt super bine. Împlinită că vom fi soț și soție. Este o expresie cu un impact emoțional foarte puternic pentru noi.

De la început am fost foarte loiali unul cu altul, cumva responsabili de faptul că ne dorim să trăim o viață împreună. Vrem sa facem lucruri împreună, ușoare sau grele. Știm ce înseamnă să fim unul alături de celălat și cred că asta ne ajută foarte tare. Noi ne simțim ACASĂ unul cu altul, cred că asta e cel mai important”, ne spune gimnasta de aur, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Este extraordinar de frumoasă, fabuloasă, de prințesă”

Gimnasta Larisa Iordache a optat, astăzi, pentru o rochiță scurtă, creată manual. Ne spune că este foarte mulțumită de rezultat, chiar daca i-a fost puțin teamă că nu va arăt așa cum și-a dorit.

“Mă îmbrac cu o rochiță scurtă pentru că n-am vrut . Noi preconizăm să o facem la anul și vreau să fie un moment special, cu rochie lungă și trenă. Am ales azi o rochiță scurtă, am tot căutat până am găsit un model care să-mi placă. Este făcută la Vlas, în Oradea. Este extraordinar de frumoasă, fabuloasă, de prințesă, poate mai mult decât mi-aș fi dorit. Are foarte multe pietricele, strălucește efectiv.

Îmi place foarte tare, este superbă. Am fost temătoare că nu va ieșit așa cum am vrut, dar Camelia mi-a spus să stau liniștită, că totul va ieși perfect. O voi purta toată ziua de azi și toată noaptea, vreau să mă bucur de ea. Abia așteptam să văd ”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Larisa Iordache.

“Nașii noștri nu sunt cunoscuți în media”

Larisa Iordache și Cristian Chiriță au o pereche de nași de care sunt foarte legați sufletește. Chiar dacă nu fac parte din lumea mondenă, Marius și Alina sunt oamenii de care tinerii însurăței sunt cei mai apropiați. Aflăm, de asemenea, și unde are loc petrecerea celor doi îndrăgostiți.

“Locația este pe malul lacului, la Jubile by the lake, la Snagov. Avem muzică, oamenii faini lângă noi, pe care noi ni-i dorim să fie acolo. Este o nebunie și sunt foarte entuziasmată. Sper să nu fiu foarte stresată și să ne distrăm. Nașii noștri nu sunt cunoscuți în media. Sunt o familie foarte frumoasă, niște oameni dragi nouă care ne-au ajutat, ne direcționează și ne sfătuiesc. Ne sunt prieteni, mamă și tată spirituali.

Nașii sar mereu când avem nevoie de ajutor, Marius și Alina se numesc. Au și două fetițe. Cea mare a făcut gimnastică cu mine iar cea mică a început tot cu mine. De la nașii noștri am învățat ce înseamnă o familie adevărată. Suntem recunoscători că ii avem în viață noastra și că ne sunt nași”, declară Larisa Iordache, în excusivitate pentru FANATIK.