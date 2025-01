Nuntă modestă, botez de fițe? Ce spune Elena Merișoreanu știe de ce Jador a grăbit căsătoria cu Oana Ciocan: „Ăsta a fost motivul”

Elena Merișoreanu a vorbit despre nunta lui Jador cu Oana Ciocan, pe care i-a felicitat pentru pasul cel mare pe care l-au făcut fix de Crăciun, anul trecut. Interpreta de muzică populară crede că motivul pentru care cei doi au grăbit nunta este legat de informația pe care FANATIK a dezvăluit-o în exclusivitate, și anume că bruneta așteaptă un bebe!

Elena Merișoreanu, dezvăluiri de început de an. Ce spune despre nunta în grabă a lui Jador cu Oana Ciocan

Jador nu a confirmat până acum că urmează să devină tată, deși toată lumea vorbește despre asta. Probabil că manelistul așteaptă un moment anume sau un fel în care vrea să dea fericita veste. Oricum ar fi, Elena Merișoreanu spune că artistul s-ar descurca de minune în rolul de tată, precizând că este un familist convins.

De altfel, Elena Merișoreanu e convinsă că după nunta discretă și modestă pe care a făcut-o Jador de Crăciun, cu siguranță urmează un botez de pomină al băiețelului pe care abia așteaptă să îl strângă în brațe.

„Eu cred că ăsta a fost motivul pentru care s-a grăbit, să-ți spun de ce: o să facă botez mai mare”

„Da, am văzut, dar a făcut doar cu rudele, că el are multe rude. Are multe neamuri. În orice caz, vreau să spun că graba asta cu nunta o fi pentru că o fi gravidă ea… Tocmai că i-am zis: mă, de ce atâta grabă? A zis că să fie și el în rând cu oamenii. L-am felicitat, mi-a răspuns, de fiecare dată mi-a răspuns. Dar n-a făcut cu tam-tam, putea să aibă lume, vai de capul meu! A vrut să fie în familie. Foarte bine, Dumnezeu să le dea căsnicie fericită și să vină pe lume copilul pe care îl așteaptă că el e un familist, totuși. Eu cred că ăsta a fost motivul pentru care s-a grăbit, să-ți spun de ce: o să facă botez mai mare, dar a zis ”Poate intru și eu în rândul lumii”. I-am zis: ”Bă, nu cumva, vine un copil?”.

Mă bucur că a fost alături de el Moroșanu, cu care a legat o prietenie extraordinară, e o prietenie extraordinară între ei, și Moroșanu este o persoană deosebită. L-am cunoscut bine când am fost cu el în junglă, în Africa”, a declarat Elena Merișoreanu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Întrebată dacă i-ar surâde ideea de a-i năși copilul lui , doamna Merișoreanu ne-a zis că are deja destui fini, ba chiar pentru unul dintre ei încă n-a reușit să se mobilizeze să meargă la tăierea moțului, căci locuiește foarte departe, taman în Australia.

Elena Merișoreanu are fin în Australia: „Bărbatul meu nici nu vrea să audă”

„Eu am la fini de nu le știu numărul! Am niște fini în Sydney, în Australia, și nu i-au tăiat moțul la băiat, are părul lung, ziceau părinții că îi fac codiță, că așa-i tradiția, dar ei nu vor să îi taie moțul fără nașa. Le-am zis: ”Mă, veniți voi în România că eu nu mai vin până acolo”. Bărbatul meu nici nu vrea să audă, bine, mă duceam eu acolo, fiind nașă de botez. Mi-au trimis până acum de vreo trei ori bilet și n-am ajuns. Am zis că vin eu mai încolo. Am la fini destui, să trăiască, să fie sănătoși și să aibă noroc în viață.

Tinerii să aibă tot ce e mai frumos, că în aceste vremuri tulburi mă gândesc că viitorul tinerilor se cam clatină. Hai să fim serioși, căci treburile nu merg bine. Pe vremea mea aveam serviciu, eram la Rapsodia Română, nici nu mă gândeam când eram la țară că voi sta față în față cu soliștii ăia mari, dar uite că timpul trece… Am dus vremuri frumoase, iar acum ne gândim la cei care vin din urmă, la nepoți, la strănepoți.

Am un strănepot de un an și jumătate și sunt fericită, Doamne, n-am cuvinte să îi mulțumesc lui Dumnezeu. Te rog să mă crezi că nu mai îmi doresc nimic, nici sănătate nu-i mai cer lui Dumnezeu că poate mi-a dat prea multă și poate n-am reușit s-o prețuiesc la momentul respectiv, dar mă bucur de familie, de cei dragi, că mă iubește publicul”, ne-a spus Elena Merișoreanu.

Cum a început anul cântăreața și ce remarcă are după recentele sărbători: „Cred că lumea nu mai are încredere”

a vorbit și despre cum a început anul 2025, dar și cum a petrecut de sărbători. De Revelion a cântat, iar de Crăciun a petrecut alături de familie. Vedeta muzicii populare românești ne-a zis că anul ăsta, spre deosebire de alți ani, n-a prea avut colindători. Artista e de părere că la marile orașe această tradiție va dispărea complet.

„Am fost la Revelionul ospătarilor și a fost frumos. Lumea se distrează, văd, n-are treabă. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem cu toții bine, că ne-am petrecut cu familia. De Revelion am cântat, dar de Crăciun, nu, am stat acasă cu familia.

Vreau să-ți spun că aici prin București am primit doar… Au venit copiii și au insistat la poartă, că nu mai am sonerie, că toți apasă la sonerie, știi? Am desființat-o. Dar au venit, au bătut în poartă, am auzit clopoței, dar asta de 1 Ianuarie și i-am primit. Dar cu colinda nu am văzut pe aici pe stradă la noi. Dar la țară umblă lumea, copiii încă se bucură de orice, pentru că asta-i tradiția. Cu timpul, o să se piardă tradiția, mai ales aici, în locurile mari, în orașele mari.

Și pe la blocuri, mă uitam că spunea preotul, duhovnicul meu de aici din București, cu Boboteaza nu știu dacă pe o scară i-au deschis doi. Nu știu, cred că lumea nu mai are încredere, nu știu ce să zic, deși bisericile sunt pline. Dar chiar am rămas așa, că îmi aduc aminte, altădată îi primea lumea pe preoți cu Boboteaza. A zis că foarte puțină lume a deschis ușa, auzi!”, ne-a mai povestit Elena Merișoreanu.