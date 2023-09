Nunta momentului în lumea vedetelor din România! Își unesc azi destinele

A venit momentul mult așteptat de fanii Ioanei Ginghină. Vedeta s-a căsătorit cu Cristi Pitulice, după o relație de câțiva ani. Actrița a organizat o nuntă restrânsă, în aer liber, iar principala sa dorință a fost să se se bucure la maximum de moment.

Ioana Ginghină s-a căsătorit

După ce a fost de multe întrebată când face nunta, Actrița și Cristi Pitulice s-au căsătorit sâmbătă, 23 septembrie 2023, după o relație de aproximativ trei ani.

Ioana Ginghină, aflată deja la a treia căsătorie, . Ceremonia și petrecerea au avut loc chiar în curtea casei sale și a ales să îmbrace o singură rochie, vaporoasă, care să-i permită să se bucure de moment.

Vedeta și soțul său au ales să aibă alături doar 40 de invitați, oameni pe care îi iubesc și cu care au o legătură specială. Totodată, Ioana Ginghină a precizat că ea și soțul nu-și doresc o cununie religioasă și, prin urmare, aceasta este singura petrecere de nuntă.

În urmă cu câteva zile, Ioana Ginghină a acordat un interviu în care a explicat cum decurg pregătirile de nuntă. Ca de fiecare dată, nu toate au mers confirm planului, dar asta nu a demoralizat-o.

„Cu pregătirile stăm bine, mai primim și câte o veste proastă, dar cum spuneam, nu totul depinde de noi. Chiar și oamenii cu care colaborez au fost uimiți când mi-au zis că nu o să am ceva din ce am povestit, iar eu le-am răspuns că noi trebuie să fim sănătoși că distracția merge și fără asta.

Nu despre asta este vorba sâmbătă, dacă am sau nu acel serviciu. Îmi doresc foarte mult să ne simțim bine, să ne distrăm, să fie un moment frumos al existenței noastre și de asta restul chiar nu mai contează”, a declarat Ioana Ginghină pentru

„Am plecat de la un lucru foarte mic și apoi am tot adăugat chestii”

Chiar dacă evenimentul nu a fost unul restrâns, nu a fost lipsit de momente speciale. Vedeta a pregătit mai multe surprize pentrru invitații săi, unul dintre ele fiind chiar întâmpinarea mirilor cu petale de flori.

„Noi am plecat de la un lucru foarte mic și apoi am tot adăugat chestii așa că am emoții dacă vor veni la timp toate cele, dacă vor fi gata la ora unu când începe toată treaba. Dacă găsește ofițerul stării civile adresa de la noi din curte.

Nepoțelele mele și finuțele mele trebuie să vină înainte cu petale de flori, este un moment artistic și nici asta nu știm cum va decurge pentru că ele au trei ani, dacă vor duce momentul până la capăt sau nu.

Cumva am emoții, dar sunt niște emoții drăguțe care și dacă se întâmple să nu se desfășoare lucrurile după cum le-am gândit, tot o să fie frumos. Suntem patruzeci de oameni, doar apropiați adică nu are cine și de ce să se supere, deci e de bine. Dacă acum două luni ziceam că nu am emoții, acum uite că am și eu mici emoții”, a povestit Ioana Ginghină despre nuntă.