Nunta sau meciul? Andrei Vochin scrie despre cazurile lui Alex Pop și Tibi Căpușă: „Responsabilitatea profesionistului față de meseria și suporterii lui”

Fotbalul modern vorbește mult despre drepturile jucătorului. Despre viață personală, echilibru emoțional, familie, sănătate mintală. Și e bine că o face. Pentru că fotbaliștii nu sunt roboți, ci oameni care încearcă să-și construiască o viață normală într-o profesie anormală. Doar că există momente în care profesia aceasta cere mai mult decât celelalte.

Andrei Vochin, editorial după ce Alex Pop și Tiberiu Căpușă și-au programat nunțile în weekendul meciurilor decisive

în care echipele lor joacă meciuri decisive. Dinamo contra FCSB, pentru o calificare europeană istorică după aproape un deceniu. Hermannstadt contra FC Voluntari, pentru supraviețuirea în SuperLiga. Iar întrebarea inevitabilă nu este dacă au dreptul să se căsătorească. Evident că au. Întrebarea este alta: cât de profesionist este să alegi exact acel moment în condițiile în care programul competițional se știa cu aproape un an în urmă ( )?

Se pune această problemă pentru că aici nu mai vorbim doar despre viața privată. Vorbim despre o meserie construită pe sacrificiu și pe raportul emoțional cu suporterul. Fotbalul nu funcționează ca un job obișnuit. Un meci cu FCSB nu este o simplă etapă pentru Dinamo. Este o încărcătură istorică, emoțională, identitară. Pentru mulți suporteri dinamoviști, partida aceasta înseamnă mai mult decât o calificare europeană.

Înseamnă orgoliu, revanșă, speranță după ani grei. La Sibiu, miza este și mai brutală: supraviețuirea. În astfel de momente, suporterul vrea să simtă că fotbalistul trăiește exclusiv pentru acel obiectiv. Poate idealizat, poate exagerat, dar asta este esența relației dintre tribună și jucător: ideea de dedicare totală.

Sir Alex Ferguson spunea că „profesionismul adevărat începe când înțelegi că lucrurile mici pot afecta performanța mare”. Alegerea unei nunți exact într-un weekend de foc intră inevitabil în această categorie. Nu pentru că un fotbalist nu ar avea voie să iubească sau să-și construiască familie. Ci pentru că anumite momente ale sezonului cer prioritate absolută. Iar adevărul e unul simplu și greu de evitat: nunta putea fi pusă și o săptămână mai târziu.

În marile campionate asemenea situații sunt extrem de rare. Nu fiindcă jucătorii din Premier League sau Serie A iubesc mai puțin familia, ci pentru că există o cultură a calendarului competițional. Există înțelegerea faptului că finalul de sezon aparține clubului. Aici nu discutăm moralitatea unei căsătorii, ci simbolistica unui gest profesional. Jurgen Klopp spunea însă și altceva: „fotbalistul are nevoie de stabilitate emoțională pentru a performa”. Și are dreptate. O familie puternică poate face un jucător mai bun. O viață personală așezată poate echilibra presiunea uriașă a performanței. Dar tocmai pentru că familia este importantă, ea trebuie construită în armonie cu profesia, nu în conflict cu ea.

Andrei Vochin oferă lecția acestei întâmplări

Suporterii înțeleg multe. Înțeleg oboseala, înțeleg accidentările, înțeleg chiar și eșecurile. Dar greu acceptă senzația că meciul nu este centrul absolut al preocupării unui jucător într-un moment decisiv. Aici apare fisura. Nu pentru că Alex Pop sau Tiberiu Căpușă ar fi mai puțin dedicați. Ci pentru că imaginea transmisă poate crea această percepție. Iar în fotbal, percepția cântărește enorm.

Poate că lecția acestei întâmplări este una despre măsură. Despre echilibrul fragil dintre omul care își trăiește viața și profesionistul care știe că există momente în care clubul trebuie pus înaintea tuturor celorlalte lucruri. Pentru că fotbalul mare nu cere doar talent. Cere și disponibilitatea de a amâna uneori fericirea personală pentru obiectivul colectiv. Chiar și cu o săptămână.