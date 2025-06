Nuntă surpriză în showbiz-ul românesc! Vedeta PRO TV s-a măritat cu un fost fotbalist din Germania și așteaptă un bebeluș: „Soțul meu este pâinea lui Dumnezeu”

Nuntă surpriză în showbiz-ul românesc! O vedetă de la PRO TV s-a căsătorit religios cu alesul inimii ei, iar FANATIK are toate detaliile, direct de la sursă! Mai mult, tânăra este și însărcinată și abia așteaptă să îl aducă pe lume pe bebelușul ei.

Roxana Chiperi, în ultimul sezon, a făcut pasul cel mare, cel al cununiei religioase, cu toate că, așa cum a spus în diferite ocazii, nu este o persoană tocmai bisericoasă.

era deja luată în acte, starea civilă fiind făcută anul trecut în Germania. Vedeta ne-a declarat că partenerul ei, Alex, a decis să își schimbe religia, trecând la ortodocși, de dragul iubirii pe care i-o poartă, așa că anul ăsta a fost cel mai potrivit pentru cei doi să facă și acest pas.

„Ne-am căsătorit în acte anul trecut, în Germania, în orașul soțului meu. Alături ne-au fost prietenii mei din România și toată familia lui. Încă de anul trecut, Alex a fost botezat în biserică ortodoxă, tocmai ca pregătire a nunții noastre de anul acesta. El avea altă religie, însă din dragoste pentru mine a devenit ortodox, pentru a ne uni și în fața Dumnezeului meu”, a declarat Roxana Chiperi, pentru FANATIK.

Roxana Chiperi de la Survivor România a spus cel mai sincer „Da”. Cine a fost la nuntă

La nuntă, i-a invitat și pe câțiva dintre foștii ei colegi ai reality-show-ului filmat în Republica Dominicană, în sezonul câștigat de Uwe Dai. Slujba religioasă a avut loc la o biserică din București, iar petrecerea, una restrânsă, cu mai puțin de 50 de invitați, s-a ținut într-un orășel aflat aproape de Capitală.

„Am avut slujba la Biserica Spirea Nouă din București, iar petrecerea a fost intimă, cu 36 de invitați, în orașul Comana, într-o grădină superbă de la Blissful Garden. La nuntă am avut-o și pe Francesca Chibuțiu, colega mea de la Survivor. Noi două am avut o super-relație și la Survivor, dar și după. A fost invitată și Larisa Popa, însă nu a putut onora invitația”, a completat vedeta, pentru FANATIK.

În continuare, Roxana ne-a spus cum și-a ales nașii de cununie, dar și cine a ajutat-o cu toate pregătirile de la nuntă și mai ales cu ce preparate culinare i-a delectat pe meseni.

„Nașa mi-a fost ‘elevă’ la cursurile de aerobic”

„Cu pregătirile pentru nuntă m-au ajutat nașii, care îmi sunt extrem de apropiați și pe care îi iubesc mult de tot. Am apelat la o firmă de catering grozavă, care ne-a pregătit multe preparate delicioase și am avut chiar și live cooking. Am avut o servire de tip bufet, deci fiecare a mâncat ce a dorit, cât a dorit și, da, am avut și sarmale, dar nu orice fel de sarmale… ci unele ”smokărite” (n.red.: afumate).

Cât despre nași, nașii sunt un cuplu deosebit pe care îi cunosc de peste 8 ani. Nașa mi-a fost ”elevă” la cursurile de aerobic și aqua gym pe care le predam și ”m-a adoptat” cu mult timp înainte de a-l cunoaște pe Alex. Când Alex a apărut în viața mea, l-a primit în inimă și sub aripa ei, pentru că a văzut cât de mult mă iubește. Iar nașul e cel mai haios om pe care l-am cunoscut în viața mea”, ne-a mai dezvăluit Chiperi.

Rochia de mireasă și-a achiziționat de pe un website, de la firma Iris Bridal și a ales-o pentru a se potrivi cu tematica aleasă pentru nuntă: boho-style. Totodată, Roxana ne-a mai spus și unde a plănuit să meargă în luna de miere: Grecia, țara ei de vis.

Cu ce se ocupă Alex, soțul Roxanei Chiperi

În final, Roxana ne-a mărturisit câteva lucruri neștiute despre soțul ei, spunându-ne că este la fel de dornic ca și ea să își țină în brațe băiețelul din burtica ei.

„Soțul meu este pâinea lui Dumnezeu. Este sufletul meu pereche, omul pe care l-am așteptat o viață întreagă ca să pot înțelege ce înseamnă, de fapt, dragostea. Și el are treabă cu domeniul sportiv, doar că pe partea de recuperare medicală. În trecut, a jucat și fotbal profesionist până când o accidentare a pus capăt carierei sale și așa a devenit ”rehab coach” la echipe faimoase din Germania. În prezent, lucrează online pentru o companie ce oferă programe de recuperare medicală din Germania. Este foarte fericit că va fi tătic și așteaptă cu nerăbdare să se nască băiețelul nostru”, ne-a zis cu lacrimi de fericire în ochi Roxana.