Nunțile în România sunt în scădere, arată datele INS. Motivul pentru care cuplurile nu își mai asumă o astfel de responsabilitate

Românii nu mai sunt interesați de căsătorie, arată datele Institutului Național de Statistică. De la an la an, aceste evenimente sunt într-o continuă scădere.
Claudia Şoiogea
22.08.2025 | 18:49
Nuntile in Romania sunt in scadere arata datele INS Motivul pentru care cuplurile nu isi mai asuma o astfel de responsabilitate
Motivul pentru care nunțile din România sunt în scădere. Sursa foto: Pixabay, Freepik

Datele Institutului Național de Statistică arată că nunțile sunt în scădere în România. Ceea ce cândva era o modă, acum pare mai mult un lux sau un moft. Tinerii stau cât mai departe de un astfel de angajament și preferă să se concentreze asupra altor aspecte.

De ce sunt nunțile în scădere în România

De la an la an, numărul nunților în România scade. Nu o spunem noi, ci datele Institutului Național de Statistică. Potrivit INS, de la an la an, nunțile din România sunt cu 10.000 mai puține decât anul trecut, iar asta nu poate să însemne decât un singur lucru. Și anume, acela că tinerii nu mai urmăresc să își lege destinele pe viață.

Tinerii nu își mai fac un scop din a se căsători. În ziua de azi, cu toții sunt preocupați de alte aspecte care îi ajută să se dezvolte personal, dar și financiar. Mulți dintre ei preferă stabilitatea economică în detrimentul celei sentimentale și nu au niciun regret. Drept urmare, din ce în ce mai puține persoane îndrăznesc să facă pasul cel mare.

Unul dintre principalele motive pentru care nunțile sunt în scădere este dat de costul de organizare al unui astfel de eveniment. Scumpirile din ultima perioadă și-au pus amprenta asupra veniturilor tuturor, iar o nuntă poate face o gaură în buget. Tocmai de aceea, tinerii preferă să spună „pas” acestui legământ pe viață și aleg să folosească banii în alte scopuri.

Institutul Național de Statistică arată că pentru 32% dintre români căsătoria nu mai este o prioritate

Chiar dacă „fug” de ideea unei nunți, asta nu înseamnă că tinerii preferă singurătatea. Din contră, mulți dintre ei aleg să își împartă viața cu o altă persoană, însă fără un angajament prea mare. În locul relațiilor concretizate cu acte de căsătorie, tinerii preferă relațiile fără obligații și fără acte.

Psihologii sunt de părere că această schimbare de percepție este influențată și de dinamica societății. Generația Z simte o presiune mult mai mare în ceea ce privește realizarea pe plan financiar și astfel, ajunge să pună planul personal pe loc secund sau să nu îi acorde suficientă atenție. În schimb, sociologii susțin că această tendință a tinerilor de a „fugi” de căsătorie este dovada vie a faptului că modelul tradițional se schimbă.

Datele Institutului Național de Statistică arată că pentru 32% dintre români căsătoria nu mai este o prioritate. Mulți dintre ei preferă să aștepte persoana și momentul potrivit. Dacă destinul nu le surâde, nu fac din asta o tragedie, ci își canalizează atenția asupra unor alte lucruri care îi pot face fericiți.

Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
