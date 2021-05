Nunțile și botezurile ar putea fi permise de la 1 iunie pentru persoanele vaccinate. Anunțul premierului Cîțu

Nunțile și botezurile ar putea fi permise din nou în România, de la 1 iunie, dar doar pentru persoanele vaccinate. Anunțul a fost făcut de premierul Florin Cîțu, miercuri, după ședința de Guvern.

Primul-ministru a anunțat că sunt mai multe propuneri care vor fi discutate vineri, când va avea loc Comitetul Interministerial. O parte dintre ele se referă la organizarea de evenimente private și publice cu participarea persoanelor vaccinate.

Cîțu dă asigurări că, dacă România va atinge borna celor cinci milioane de persoane imunizate anti-Covid, după 1 iunie o parte dintre cetățeni ar putea să participe din nou la evenimente private, precum nunți și botezuri.

Premierul Florin Cîțu a declarat miercuri, în conferința de presă de după ședința de Guvern, că merge în Comitetul Interministerial de vineri cu propunerea ca de la 1 iunie să poată fi reluate atât evenimentele private (de genul nunților și botezurilor), cât și cele publice (precum marile concerte) doar pentru persoanele vaccinate.

”Noi avem certificate de vaccinare, vom face Campionatul European de fotbal în România pentru persoanele vaccinate. Toți organizatorii de evenimente cu care am discutat au fost de acord să facă evenimentele doar cu persoane vaccinate.

O propunere pentru vineri: să avem evenimente private doar cu persoane vaccinate, de la 1 iunie”, a spus premierul Florin Cîțu în fața jurnaliștilor.

Cîțu: ”Nu e nicio scuză să nu ne vaccinăm”

Premierul este optimist că România va atinge, la 1 iunie, borna celor 5 milioane de cetățeni imunizați anti-Covid și spune că oamenii nu mai au nicio scuză să ne se vaccineze.

”Există un mod de a motiva populația, fiecare țară are un mod de a motiva populația. Dacă Germania e ok să aibă beneficii pentru persoanele vaccinate cred că putem să fim și noi ok.

Faptul că lumea se vaccinează, cred ca e normal din punctul meu de vedere, ca o parte din restricții să fie ridicate pentru cei care se vaccinează.

Florin Cîțu și-a exprimat încrederea că oamenii se vor vaccina și interesul pentru imunizare nu va scădea, deoarece toată lumea își dorește revenirea la normalitate.

Nu e nevoie să vină Guvernul să împingă lumea de la spate, această vaccinare e un bun public, avem doze, avem centre, începând din acest weekend ne putem vaccina fără programare doar cu buletinul și în centrele în care avem Moderna și Pfizer. Se deschide și maratonul vaccinării, nu e nicio scuză să nu ne vaccinăm”, a adăugat Cîțu.