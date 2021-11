Nuțu Cămătaru simte teama? Dezvăluirile interlopului despre Dragnea și Adrian Năstase: ”E mai greu cu dumneavoastră aici decât cu judecătorii”

Prezent în fața presei, pentru prima oară, Nuțu Cămătaru se vedea scos din lumea lui, din mediul lui, unul pe care îl poate controla inexorabil, așa cum știe el, doar dintr-o privire și o jumătate de zâmbet de sub mustață. Și nici nu era ”antrenat” așa cum ar fi fost în fața unor judecători, aparițiile lui Nuțu Cămătaru în fața magistraților fiind, probabil, mai multe decât cele cumulate ale unui cartier mai mic.

. Scrisă bine, chiar alert, cartea “Dresor de lei și de fraieri – Viața lui Nuțu Cămătaru” povestește niște lucruri care, probabil, va provoca mici cutremure în lumea politică. Nu de altceva, dar PSD, Gabi Oprea, Marian Vanghelie, Liviu Dragnea și chiar Adrian Năstase sunt pomeniți pe acolo. Și nu tocmai amabil…

Nuțu Cămătaru, timid la debutul cultural: ”Unde stau?”

Dacă toată viața lui a stat unde a vrut, Nuțu Cămătaru s-a trezit la Palatul Bragadiru, în incinta Teatrului Godot, în fața ziariștilor, la conferința de presă prilejuită de lansarea romanului biografic scris de Codin Maticiuc, “Dresor de lei și de fraieri – Viața lui Nuțu Cămătaru”, fără să știe exact ce și cum trebuie să facă.

”Mi-a fost foarte greu să îl conving să vină aici”, a recunoscut Codin Maticiuc. Asta după ce, o întrebare discretă fusese pusă din partea interlopului cu doar câteva minute mai devreme: ”Unde stau?”. Semn că Nuțu Cămătaru chiar nu era în largul lui.

Tăcut, vizibil încurcat, Și că, în fapt, nu vrea să se promoveze pe el. ”Pe mine mă știu și pietrele de pe stradă”, explică Nuțu Cămătaru. Recunoaște însă că nu își regretă faptele. ”Și zece vieți de aș avea, eu tot așa aș fi”, spune Nuțu.

Doar că nu vrea ca moștenitorii pe care îi are să îi calce pe urme și regretă că cel mare, Nuțulică, a ajuns la închisoare. ”Din cauza mea”, recunoaște franc, Nuțu Cămătaru. ”Nu i-am învățat să îmi urmeze calea, i-am crescut altfel”, spune însă despre ceilalți copii.

Întrebările presei le primește cu o mimică care arată de parcă ar prefera să lupte cu un adversar înarmat. Și le răspunde cu o mimică la fel de… amabilă.

”Unde a fost mai greu? Cu ziariștii sau cu judecătorii? Păi eu cred că cu dumneavoastră aici decât cu judecătorii. E mai greu pentru că cu judecătorii eu știam de ce sunt în fața lor… Știu eu, că eram mai vinovat, mai puțin vinovat sau vinovat deloc, asta era…”, explică, pentru FANATIK, Nuțu Cămătaru.

De altfel, pentru că e mai greu cu presa decât cu magistrații, Nuțu Cămătaru recunoaște că nu are conturi de socializare și că nu citește ce apare despre el. ”Eu nu am Facebook, nu am nimic. Țin un telefon numa` să fac poze și nu mă interesează. Eu îmi trăiesc viața după propriile mele principii, așa cum am crezut eu”, a mai precizat Nuțu Cămătaru privindu-și în ochi ”adversarul”. Intimidant, de altfel.

Nuțu Cămătaru recunoaște că e deranjat de politicieni

Nuțu Cămătaru a fost invitat, de curând, să apară Doar că a refuzat după ce a văzut niște politicieni prefăcuți pe acolo.

”Eu spun lucrurilor pe nume, de aia sunt și unicat așa, în viață, nu mă dau înapoi de la nimic. (…) Și să mă duc să mint, așa, cu nonșalanță, în fața cuiva, nu pot. Și au fost unele persoane acolo și au mințit și a trebuit să spun eu adevărul în cartea asta”, explică Nuțu Cămătaru.

Iar personajul pe care îl numește, clar, în discuție, este fostul primar al sectorului 5, ”care este” Marian Vanghelie. Pe care îl face praf în epilogul cărții. ”Nu l-aș fi menționat niciodată, dar tocmai l-am văzut într-un interviu televizat, cică nu mă cunoaște. Nu mă cunoaște?

Îi mulțumește lui Dumnezeu în fiecare zi că m-a cunoscut ș l-am ajutat să ajungă primar de trei ori! L-am primit în casă de câte ori a avut nevoie și acum nu mă cunoaște?! Mariane, pe drumul pe care pleci tu, eu mă întorc obosit, și dacă nu te descurci acolo (se referă la condamnările cu închisoarea, n. red.), să dai un semn”, scrie, în epilog, în cartea “Dresor de lei și de fraieri – Viața lui Nuțu Cămătaru”.

Trimișii lui Dragnea și protecția în stil interlop

Nuțu Cămătaru nu se ferește să provoace controverse. În carte, ca și în viață. Dar și ajută. Pe unii, dar, evident, în stilul lui. Lucru pe care l-a povestit, pentru Codin Maticiuc și biografia sa. Unul dintre cei ajutați a fost cel care, ani la rândul, a fost cel mai puternic om din România, cel care făcea și desfăcea guverne cu o ridicare de… mustață.

”La adăpostul nopții, un mesager vine în mare taină să ceară o audiență privată. Nuțu face câțiva pași și îi spune că poate să vorbească de față cu mine. Îi cere lui Nuțu, din partea lui Dragnea, protecție la Rahova. Nuțu zâmbește. Mereu ajung la mâna lui. Mereu se întoarce roata”, scrie în “Dresor de lei și de fraieri – Viața lui Nuțu Cămătaru”.

Dar nu a fost singurul politician care i-a cerut ajutorul. Alții, la fel de puternici ca Dragnea, la vremea lor, au depins de el. De exemplu, Adrian Năstase, pe când erau, amândoi, în penitenciar.

”A cerut voie gardienilor să vină să vorbim. M-a salutat și mi-a spus că vrea să mă cunoască. I-am zis: `Dacă voiai Hollandul (o armă de vânătoare, de colecție, n. red.)` puteai să-mi spui, că ți-l trimiteam. (…) Îmi trecuse pe la urechi că o vrea Năstase și că de aia m-a băgat iar jos.

M-am uitat în ochii lui și l-am întrebat ce caută la prizon, alături de mine. De ce n-a făcut legile așa cum trebuie, că doar el a fost la butoane. A lăsat privirea în jos…”, mai povestește Nuțu Cămătaru în cartea biografică scrisă de Codin Maticiuc.

Bătăi pentru PSD și Gabriel Oprea

”Sunt bun când ți-e greu; cânt de ajungi, e bine să nu mă cunoști. Exact așa a fost și cu primarul din Popești-Leordeni. Petre Iacob. Când l-a cunoscut lucra la o fabrică de mezeluri și mi-aducea salam la câini. Când i-am dat primii zece mii să-și facă magazin, a zis că n-o să mă uite în viața lui, Apoi l-am luat asociat la fabricile de alcool cu Mihai Cuptor. Când a ajuns primar cu PSD-ul și a venit acolo Gabi Oprea la o fabrică în campanie electorală, m-a sunat iar.

Angajații de la uzină cu alți locuitori din Popești au vrut să-i linșeze. Oprea cu ai lui s-au baricadat și am trimis eu o sută și ceva de băieți să-i scoată și să-i încingă pe aia din popești, să vadă că nu e de glumă cu PSD-ul. Crezi că mi-au mulțumit vreodată?”, mai povestește Nuțu Cămătaru în cartea lui Codin.

Nuțu Cămătaru, supravegheat atent, din umbră, de soție

Nuțu Cămătaru a stat, așa cum promisese, răbdător în conferința de presă. A răspuns întrebărilor, a încercat să mai ocolească niște subiecte, dar a stat. Chiar a semnat și niște autografe, întrebând politicos, dar cu o privire care nu lasă loc zâmbetelor, numele celor care își voiau cartea semnat de Ion Balint. Nu, nu semnează cu Nuțu Cămătaru, cu o literă ”B” alambicată. De la numele lui real.

În umbră, Claudia, frumoasa soție a lui Nuțu Cămătaru, îmbrăcată simplu, fără machiaj, îl sorbea din ochi, amuzându-se când venea vorba de anumite pasaje ale cărții în care Nuțu nu și-a ascuns poveștile amoroase. Chiar dacă fetele, celebre multe, au fost trecute doar cu câte o literă de la sfârșitul alfabetului, Claudia știe sigur de ele. Și, cum fantomele nu provoacă gelozii, Claudia este liniștită.

Nici nu avea de ce să fie altfel. Iar asta pentru că oricine avea ochi să vadă observa cum relaționează cei doi. Din când în când, și el o căuta din priviri, dar reflectoarele îi băteau în ochi, iar Claudia nu se prea vedea, mai ales că era și îmbrăcată în negru. Dar îi zâmbea. O iubește și îl iubește, iar în cartea lui Codin Maticiuc sunt foarte bine surprinse momentele romantice ale lui Nuțu Cămătaru.

Claudia a filmat totul, a dat ”live” pe Facebook. Poate îi va arăta și lui Nuțu, acasă, filmările. Dacă va mai vrea el să le vadă, deși, probabil, nu îl prea interesează…. La o adică, de ce să își amintească de ceva neplăcut?