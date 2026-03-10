Sport

O actriță cunoscută face acuzații puternice la adresa unor fotbaliști. A recunoscut că a primit mesaje când era minoră

Paola Locatelli, o vedetă celebră în Franța, vine cu o declarație neașteptată legat de jucătorii de fotbal. A dezvăluit că a fost curtată de aceștia când avea 14 ani.
Alexa Serdan
10.03.2026 | 23:15
O actrita cunoscuta face acuzatii puternice la adresa unor fotbalisti A recunoscut ca a primit mesaje cand era minora
Cine e actrița care a primit mesaje de la fotbaliști când era minoră. Sursa foto: Instagram.com
La scurtă vreme după ce și-a aniversat ziua de naștere, o actriță cunoscută face acuzații puternice la adresa unor fotbaliști. Tânăra în vârstă de 22 de ani a recunoscut abia acum că a primit mesaje când era minoră.

Vedeta care vine o declarație neașteptată la adresa sportivilor

E actriță, model și creatoare de conținut. Paola Locatelli este o persoană extrem de cunoscută în Franța, deși are origini italiene. Pe rețelele de socializare, frumoasa șatenă este renumită sub denumirea de Paola Lct.

Moderează un podcast pe YouTube, acolo unde face dezvăluiri fără perdea. În ultimul episod a făcut o mărturisire ieșită din comun. A povestit că în urmă cu ani buni a fost curtată de persoane celebre din showbiz.

Dezvăluirea este una șocantă pentru că la acea vreme era minoră. Avea doar 14 ani când primea mesaje de la diverși jucători de fotbal sau actori. Deși nu a dat niciun nume, influencerița a subliniat că sunt vedete celebre.

Ea a devenit populară când era foarte tânără. A început să posteze vloguri despre modă la doar 12 ani, Paola Locatelli povestind frecvent despre momentele din viața sa de zi cu zi. Așa a ajuns să colaboreze cu branduri importante.

„Când aveam 14 ani, nu mi-am dat seama în ce măsură bărbații mă hipersexualizau. Primeam mesaje private pe rețelele de socializare de la toți fotbaliștii, chiar și de la actori.

Dacă le spuneam numele, le puteam distruge carierele”, a dezvăluit Paola Locatelli, în podcastul pe care-l moderează pe YouTube, intitulat „Sipsters”, scrie Marca.

Cine este vedeta care reclamă abuzul

Paola Locatelli a început să câștige urmăritori încă din adolescență. În momentul de față, tânăra de 22 de ani este una dintre cele mai cunoscute tinere influencerițe din Franța. Pentru că a devenit populară și-a încercat norocul și în actorie.

A jucat într-un serial foarte apreciat, care a fost lansat de platforma de streaming Netflix. Mai exact, a primit un rol important în Dangerous Liaisons. Câștigă sume mari de bani de pe urma pasiunilor sale, având drept surse Instagram, YouTube sau TikTok.

De asemenea, Paola Locatelli beneficiază de venituri constante din reclame și roluri în filme. Actrița are un venit anual estimat la circa 300.000 de dolari. De asemenea, averea sa atinge aproximativ 15 milioane de dolari.

