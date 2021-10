O nouă teorie asupra morții Halynei Hutchins a apărut în mediul online. Janet Hubert crede că totul ar avea legătură cu politica.

Cunoscuta actriță susține că este posibil ca un susținător al fostului președinte Donald Trump să fie implicat în incident. Astfel, Alec Baldwin a primit intenționat o armă cu glonț.

Se știe de ani de zile că actorul american nu a fost un susținător al regimului lui Donald Trump și l-a parodiat pe fostul președinte al Statelor Unite în repetate rânduri.

O actriță cunoscută susține că cineva a orchestrat tragedia în care a fost implicat Alec Baldwin. Are legătură cu Trump

pe Halyna Hutchins și l-a rănit pe Joel Souza pe platourile de filmare. care au dus la o asemenea tragedie și anchetatorii nu au stabilit de ce exista astfel de muniție la filmări.

Janet Hubert, una dintre protagonistele serialului Prince of Bel Air, are o teorie halucinantă. Aceasta a postat pe contul său de Twitter mai multe declarații și crede că tot incidentul are legătură cu politica.

Alec Baldwin l-a parodiat în repetate rânduri pe Trump în emisiunea Saturday Night Live.

“Poate sunt nebună, dar primul meu gând a fost acela că lui Baldwin i s-a dat intenționat acea armă. Cel care i-a dat-o a vrut să se răzbune pe el pentru toate momentele alea din emisiuni. Eu nu am văzut niciodată pe un platou de filmare o armă reală. Niciodată.

Apoi, i-a făcut acele fotografii lui Baldwin în timp ce era șocat, suferea și le-a dat presei. Hmmm, sunt lipsiți de inimă acești TRUMPERȘI”, a scris actrița.

Janet Hubert nu este prima persoană care lansează această ipoteză.

Ce reacție a avut fiul lui Donald Trump când a aflat ce a pățit Alec Baldwin

Alec Baldwin nu a fost “iubit” de familia fostului președinte. Donald Trump Jr a avut o reacție uluitoare. A început să vândă online tricouri cu mesajul:

“Armele nu ucid oameni, Alec Baldwin ucide oameni”.

Prețul unui asemenea tricou este de 27.99 dolari. De asemenea, fiul fostului președinte a postat și mai multe mesaje pe Instagram despre nefericitul incident.

“Să-l vedem cu toții pe Alec Baldwin dând vina pe armă. Este doar o chestiune de timp” sau “Așa arată cineva care e împotriva armelor și care ucide mai multe persoane cu o armă decât a făcut-o vreodată întreaga voastră colecție de arme”, a scris Trump Jr.