O actriţă de filme pentru adulţi, ironia supremă după finala Mondială: „VARgentina!”. Video

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Naţionala Spaniei a câştigat Campionatul Mondial după . Unicul gol al ibericilor a fost marcat în minutul 106 de Ferran Torres, cel care a devenit eroul unei naţiuni prin reuşita care aduce al doilea trofeu din istorie.

Mia Khalifa, mesaj tăios la adresa „pumelor”: „VARgentina”

În tribune au fost o pleiadă de vedete. Dar pe reţelele de socializare, una dintre cele mai acide reacţii la adresa Argentinei a venit de la actriţa de filme pentru adulţi Mia Khalifa. După golul anulat al lui Nico Williams, Khalifa a postat pe Instagram:

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„Bucuria oamenilor înainte ca VARgentina să anuleze reuşita”, a fost mesajul actriţei, care a urmărit meciul din tribune, îmbrăcată într-un tricou al celor de la FC Barcelona.

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Spania, dominare autoritară în finală!

Naţionala Spaniei a dominat autoritar finala Cupei Mondiale. Până la golul lui Ferran Torres, ibericii au avut 20 de ocazii de gol la zero, Argentina fiind prima finalistă de Mondial fără niciun şut în 90 de minute.

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Până la final, argentinienii au şutat de două ori spre poarta lui Unai Simon, dar nu au mai avut forţa să revină şi să trimită meciul la loviturile de departajare. din istorie, după reuşita din 2010.