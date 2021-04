O actriţă de filme pentru adulţi susţine că trei fotbalişti de la Manchester United au angajat-o ca escortă

Shona River, actriţă unguroaică de filme pentru adulţi, a susţinut că a fost angajată pentru servicii sexuale de trei fotbalişti de la Manchester United.

Trei jucători de la Manchester United ar fi apelat la serviciile unei actriţe de filme pentru adulţi

Invitată la un podcast tematic, starleta a dezvăluit că a cunoscut mai mulţi jucători de fotbal la o mare petrecere, dar nu ştia cine sunt, nefiind microbistă.

Ulterior, după ce i-a căutat pe internet, a descoperit că joacă pentru Manchester United. Trei dintre ei i-au solicitat servicii sexuale contra cost.

Unguroaica a mai spus că, în ciuda veniturilor foarte mari, „diavolii“ nu s-au dovedit prea generoşi. Mai mult, unul dintre ei i-a sustras 200 de euro din tarif, pentru… pizza.

„La un moment dat, eram cu un fotbalist celebru… Te gândeşti că sunt celebri şi bogaţi şi o să fie cel mai bun client, dar nu e aşa. Doar pentru că au o grămadă de bani nu înseamnă că vor să fie şi generoşi.

Se aşteaptă să fii cu ei pentru că sunt faimoşi, dar nu vor să se afişeze cu tine, vor să te ţină de rezervă, în umbră. Se aşteaptă să lucrezi gratis. Se gândesc că e un lucru bun pentru mine să fiu cu ei, că ar trebui să fac asta în timpul meu liber.

Am întâlnit unul cu care am petrecut vreo trei zile şi la final, când am numărat banii, lipseau vreo 200 de euro şi mi-a zis ‘scuze, am comandat o pizza şi nu aveam alţi bani cash’. Şi nu am putut să îi mai zic nimic.

Era un fotbalist de top. Top, top! Din Premier League. Am voie să spun de la ce echipă? Era de la Manchester United.

Bogaţi, dar zgârciţi

Stabilisem deja suma pentru toate cele trei zile şi lipseau 200 de euro… Fotbaliştii au senzaţia că nu trebuie plătească, iar eu ar trebui să fiu fericită că pot să fac sex cu ei. Probabil s-a simţit lovit în orgoliu că a fost nevoit să mă plătească şi a luat 200 de euro înapoi să se simtă mai bine.

Nu mă mai văd cu el, dar mă mai sună câteodată să mă cheme pe la el. Gratis.

Am întâlnit doar trei jucători. Nu urmăresc fotbalul şi nu ştiu dacă au fost mai mulţi. Poate am făcut sex cu mai mulţi jucători celebri, dar dacă nu îi cunosc… Dar m-am întâlnit sigur cu trei fotbalişti şi toţi jucau pentru Manchester United.

Nu ştiu dacă echipa a câştigat după ce au fost ei cu mine, pentru că nu urmăresc fotbalul. Nici nu ştiam cine sunt ei, a trebuit să îi caut pe Google. Am făcut cunoştinţă la o petrecere mare şi după aceea am aflat cine sunt.

Vreau să transmit şi eu un mesaj. Ştie el despre cine vorbesc. Data viitoare când vrei să fii cu mine, nu uita să pui cu 200 de euro mai mult!“, a povestit Shona River.