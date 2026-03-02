O afaceristă româncă din Dubai explică lecția dată de arabi după ce Emiratele au fost atacate de Iran: „Nu avem buncăre aici”. Aeroporturile din Dubai se redeschid

ADVERTISEMENT

În timp ce imaginile cu explozii și alertele despre turiștii blocați în Dubai fac înconjurul lumii, după izbucnirea războiului din Iran, situația curge aproape nefiresc de normal.

Lecția arabă în situații de criză. O afaceristă româncă stabilită în Dubai, dezvăluiri despre cum gestionează autoritățile haosul provocat de Iran

Lumea revine, după aproape 72 de ore, încetul cu încetul la viața obișnuită, nu pentru că tensiunile din Orientul Mijlociu au încetat, ci pentru că autoritățile sunt suficient de credibile încât să liniștească oamenii, pe care i-a asigurat încă de la început că totul va fi bine.

Cristina Racoviță, o afaceristă româncă stabilită în Dubai, unde deține propria afacere, o agenție de turism, descrie, pentru FANATIK, față de cea pe care o vedem la televizor din 28 februarie încoace. Una în care mesajele oficiale sunt clare, iar populația răspunde disciplinat, fără isterie.

„Aici se comunică normal, nu e nimic afectat. Emiratele au scuturi antirachetă foarte bine puse la punct. Emiratele au o tehnologie foarte avansată. Mai pică bucăți din drone. Toată lumea a fost informată încă de la început și rugată să rămână în casă”, ne explică afacerista.

În spatele acestor fraze aparent tehnice se află un detaliu esențial: comunicarea. Mesajele autorităților au venit rapid, fără ambiguități. Nu s-a vorbit nicio secundă despre vreun scenariu apocaliptic și nici nu s-au invocat ipoteze dramatice, așa cum s-ar crede, mai ales dacă ne-am luat doar după clipurile și exagerările exprimate de oameni pe rețelele de socializare. S-a transmis, de la început, o recomandare clară: oamenii să rămână în case și să aibă încredere că autoritățile fac tot posibilul să fie în siguranță.

Oamenii și-au reluat activitățile obișnuite

Reacția localnicilor a fost aproape una matematică, după ce lucrurile s-au mai așezat. De luni, 2 martie 2026, locuitorii din Dubai au revenit la obiceiurile de dinainte de război: „Lumea a ieșit deja astăzi pe străzi, toată lumea se poartă normal, oamenii merg la muncă, și-au reluat obiceiurile, dar e recomandat să fim precauți cu privire la aceste căderi de resturi de drone”.

Imaginea descrisă este una extrem de puternică: un oraș ultramodern, în care se discută despre ”resturi de drone” ca despre o ploaie neașteptată de vară și nu pentru că ar fi minimalizat, ci pentru că e gestionat eficient de autorități. Psihologic, Dubaiul funcționează pe o altă frecvență, iar românca ne explică de ce turiștii reacționează diferit față de cei obișnuiți cu locul.

Turiștii, mai panicați decât cei care locuiesc în Dubai: „Suntem foarte liniștiți”

„Cei care sunt turiști și nu cunosc psihologia orașului nu au fost învățați acest lucru și de asta sunt panicați. Sunt panicați oamenii care nu s-au confruntat cu așa ceva, nu au citit despre cum să reacționeze, deci nu știu încotro să o ia. Noi, cei care locuim aici, suntem foarte liniștiți”, a adăugat Racoviță, afacerista româncă stabilită în Emirate.

Femeia ne spune că accentul cade pe luciditate, chiar și în ceea ce privește compania ei, agenția de turism pe care o are acolo: „Noi, la rândul nostru, chiar azi am ținut o ședință și am vorbit cu toată echipa să avem un plan de evacuare în caz de urgență, dar suntem foarte liniștiți, suntem oameni maturi. Fără calm nu putem să luăm decizii corecte”.

Cum funcționează orașul fără buncăre, în caz de bombardamente

Interesant e faptul că, deși orașul s-a dotat cu toate armele posibile în caz de război, nu există buncăre în Dubai, create special pentru situații catastrofale: „Nu avem așa ceva, nu există buncăre. Or fi existând în zonele militare, în zonele deșertice, dar în oraș nu există”.

În schimb, infrastructura modernă oferă soluții alternative, căci toate clădirile din Dubai au parcări subterane și „acolo e cel mai indicat să te adăpostești. cât mai în interior, la subsol”. Acesta e un alt exemplu de gestionare practică a riscului, căci nu se construiește imaginea unui oraș asediat de drone sau rachete, ci se folosesc resursele existente pentru protejarea oamenilor.

Mesajul transmis în ultimele ore de autoritățile din Emirate cetățenilor a fost unul simplu și mobilizator: „A fost trimis aseară un mesaj din partea autorităților să rămânem calmi, că ele fac tot posibilul să fim în siguranță și va reveni totul la normal cât mai curând. Suntem puternici împreună și asta e tot ce contează”.

„Suntem puternici împreună”

Propoziția folosită de antreprenoare, „Suntem puternici împreună”, a devenit sloganul momentului în Dubai, oamenii ușurându-le munca autorităților prin faptul că nu se isterizează. Cât despre eventualele despăgubiri pentru pierderile financiare suferite de firme în ultimele ore, nu e caz de alarmă nici aici, ne precizează românca.

„E devreme să vorbim despre despăgubiri. Autoritățile fac tot ce pot să țină situația sub control, să ne protejeze, ăsta e punctul principal în momentul ăsta, să nu existe victime. Cu privire la situația financiară, nu este nimic îngrijorător în acest moment”, a continuat Cristina, pentru FANATIK.

Românii care n-au putut ajunge în vacanță își pot reprimi banii

Chiar și așa, pentru industria turismului impactul a fost unul simțitor. Cristina recunoaște că agenția sa este super-asaltată de mesaje, mai ales că mulți români urmau să ajungă zilele astea în Dubai, iar zborurile au fost blocate pentru 48 de ore. „Suntem bombardați de mesaje, o să facem refund total sau parțial, în funcție de situație. Toți cei care trebuiau să vină pe 1, 2 sau 3 martie, categoric vor primi banii înapoi din partea operatorului de avion, dar și noi ca și tururi. Dacă se reiau zborurile din 4 martie, rămâne la decizia lor cum vor să procedeze, dacă vor să revină în Dubai sau să anuleze și să primească banii parțial”, ne-a mai spus femeia.

Zborurile din Emirate, reluate treptat

La final, vin vești bune pentru românii care vor să se întoarcă în țară. Zborurile din Abu Dhabi au fost reluate și, conform anunțurilor făcute de autoritățile din Emirate, se reiau și câteva curse aeriene din Dubai, urmând ca în câteva ore sau zile să se revină la fluxul normal.