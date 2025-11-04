O agenție care se ocupă de salvarea vieților omenești ar putea fi decuplată de la banii statului. Ce idee i-a venit ministrului transporturilor

ADVERTISEMENT

O agenție de care puțini români au auzit, care se ocupă cu salvarea de vieți omenești, ar putea fi decuplată de la banii statului, iar ideea i-a venit ministrului transporturilor, Ciprian Șerban. Deputatul PSD în Parlamentul României își dorește ca una din instituțiile finanțată 100% de stat să nu mai depindă de bugetul public.

Agenția care se ocupă de salvarea de vieți omenești ar putea să nu mai primească prea mulți bani de la stat

Propunerea lui Șerban, semnată atât de membrii PSD, cât și de cei de la USR și PNL, se înscrie în reforma pe care a anunțat-o de la bun început Ilie Bolojan, care s-a plâns de risipa financiară având în vedere că România se luptă cu un deficit istoric. Bugetul statului, destul de presat, ar putea respira ușurat pe viitor, dacă actul normativ va fi aprobat. Despre ce este vorba, de fapt? ARSVOM (Agenția Română de Salvare a Vieților Omenești pe Mare) ar putea deveni mai autonomă din punct de vedere financiar, generându-și propriile venituri.

ADVERTISEMENT

Ce cheltuieli a avut ARSVOM în 2024

În momentul de față, agenția care se ocupă cu salvarea oamenilor în situații de accidente navale, naufragii sau furtuni pe mare, funcționează doar din bani publici. În anul 2024, ARSVOM a cheltuit din banii primiți de la guvern suma de 29.118.033, cei mai mulți dintre ei destinați salariilor. Vorbim, așadar, de 5,8 milioane de euro. Cheltuielile, potrivit rapoartelor oficiale, au fost făcute pentru întreținerea navelor, reparații plus alte investiții. ARSVOM nu are dreptul, conform legii în vigoare, să producă bani pe cont propriu, lucru pe care ministrul Șerban vrea să îl schimbe.

Ministrul transporturilor susține că ARSVOM nu mai poate fi finanțată doar din bani publici. 2026, an critic

În expunerea de motive a actului depus în Parlament, ministrul spune că își dorește ca agenția să poată desfășura activități economice, adică să ofere servicii contra cost în domeniul maritim. Banii câștigați ar urma să fie reinvestiți în agenție, o parte dintre aceștia dedicați și formării profesionale. Din ce fel de activități ar putea face, însă, ARSVOM, bani? Printre sursele de venit s-ar număra închirierea temporară a navelor, asistență tehnică, remorcaje, transporturi maritime speciale sau intervențiile pentru alte autorități sau firme.

ADVERTISEMENT

Una dintre problemele cu care instituția se confruntă deja este aparatura veche de care dispune. În anul 2026, reparațiile la nave vor fi mult prea costisitoare, iar bugetul, după cum arată acum, nu ar putea suporta toate cheltuielile.

ADVERTISEMENT

„În prezent, ARSVOM se finanțează integral din subvenții alocate de la bugetul de stat, toate cheltuielile de funcționare, întreținere, reparații și investiții fiind suportate exclusiv din fonduri publice. Această dependență totală de alocările bugetare limitează capacitatea agenției de a reacționa eficient în fața nevoilor operaționale curente, precum și de a asigura întreținerea și modernizarea flotei, a infrastructurii și a echipamentelor necesare îndeplinirii misiunilor de salvare pe mare”, notează ministrul Ciprian Șerban.

ARSVOM își va păstra, însă, menirea pentru care a fost făcută: agenția își va continua, chiar și dacă nu ar mai urma să beneficieze de finanțare doar de la stat, activitatea, „contribuind activ la consolidarea siguranței navigației maritime în România”.

ADVERTISEMENT

Cu ce se ocupă ARSVOM

Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare funcționează în baza legii nr. 337/2004. ARSVOM se ocupă cu operațiuni de căutare și salvare pe mare, intervine la navele avariate și efectuează operațiuni în caz de orice alt tip de urgență, inclusiv în cazuri de poluare, stingere a incendiilor apărute pe nave ori spargerea gheții în porturi și pe căile navigabile.

Guvernul se luptă cu deficitul

caută de luni bune măsuri pentru a reduce deficitul bugetar. Recent, a declarat că țara noastră vizează reducerea deficitului la 8,4%, anunțând că pregătește pachetul fiscal pentru anul 2026. Șeful executivului a discutat despre situația economică a țării cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie și productivitate, care a venit la București.