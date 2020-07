O altă boală se extinde în România. Au fost înregistrate 11 cazuri noi, în ultimele două săptămâni

În plină pandemie de COVID-19, o altă boală continuă să producă noi îmbolnăviri în țara noastră: rujeola.

Numai în ultimele două săptămâni, mai multe cazuri noi au fost depistate în județele Cluj și Satu Mare.

Numărul total al infecțiilor din Romania, înregistrate de la începutul declarării epidemiei a ajuns la 20.204 de cazuri, din care 64 de decese.

Un număr de 11 cazuri noi de rujeolă au fost anunțat oficial, în ultimele două săptămâni, doar în județul Cluj. Raportul medical a fost furnizat de Institutul de Sănătate Publică care arată că epidemia de rujeolă declarată acum patru ani, încă nu s-a încheiat.

Până în prezent, bilanțul de cazuri confirmate cu rujeolă în România raportate până la dată de 17 iulie este 20 204, din care 64 sunt decese, anunță Digi24.

În această lună, în perioada 6 – 17 iulie, au fost raportate încă 12 cazuri nou confirmate în două județe, unul în Satu Mare, 11 în Cluj. Cele mai multe cazuri de infecții, 6.718, s-au confirmat la copii din grupa de vârstă de 1-4 ani.

Încă din luna mai, epidemia de rujeolă a fost anunțată de Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru. Atunci, acesta anunța că o politică a vaccinării este utilă în țara noastră, având în vedere faptul că avem o evoluție accentuată a epidemiei de rujeolă, în cadrul căreia s-au înregistrat zeci de mii de îmbolnăviri și zeci de decese.

Rujeola, una dintre cauzele principale de deces în rândul copiilor la nivel mondial

În ciuda faptului că imunizarea a redus dramatic efectul nociv al rujeolei in Europa, boala continuă să provoace focare frecvente în comunitățile de copii nevaccinați. La nivel global, rujeola rămâne o cauza principala de deces în rândul copiilor, estimându-se ca aproximativ 160.000 de copii mor in fiecare an din cauza complicațiilor bolii.

Rujeola este o infecție virală foarte contagioasă care apare ca o erupție cutanată și care are simptome asemănătoare cu răceala. Boala se transmite pe calea aerului, prin tuse sau strănut.

Acest virsul rubeolic poate trăi până la două ore pe diferite suprafețe sau în aer și poate infecta 90% din persoanele sensibile. Înainte de crearea vaccinului împotriva rujeolei, boala afecta aproape fiecare persoana în timpul copilăriei.