O altă vedetă de la PRO TV s-a infectat cu Covid-19. ”Mă străduiesc să-mi protejez familia”

O nouă vedetă de la PRO TV are coronavirus. Recent, Neti Sandu anunțase că s-a infectat cu noul coronavirus. Cea mai cunoscută prezentatoare din România, Andreea Esca, a avut de asemenea Covid-19.

Andreea Marinescu, în vârstă de 38 de ani, este cea mai nouă figură de la PRO care se lovește de virusul nemilos.

Prezentatoarea știrilor de dimineaţă a declarat că abia a început tratamentul și că starea de sănătătate este bună.

„În acest moment sunt acasă şi sunt la început cu tratamentul, dar starea mea este bună. Ţin legătura cu medicul de familie şi mă străduiesc să-mi protejez familia. E o perioadă în care grija pentru noi, pentru cei dragi, dar şi pentru ceilalţi trebuie să fie sporită. Să ne vedem sănătoşi, cât mai curând!”, a spus Andreea Marinescu pentru PRO TV.

Aseară, prezentatoare a trimis un mesaj pe facebook în care lăuda echipa alături de care lucrează.

”Anul asta ne-a demonstrat ca oricand ne putem depasi limitele chiar si atunci cand nu mai putem .. mai putem putin… si ca suntem mai mult ca oricand cea mai puternica echipa ! In 2020 implinesc 20 de ani de #protv … ma inclin in fata echipei fabuloase alaturi de care lucrez ,ii felicit si le multumesc pentru tot ceea ce fac in aceasta perioada extrem de dificila” , a scris Andreea Marinescu.

Neti Sandu, renumitul astrolog al știrilor de la Pro TV, s-a infectat, de asemenea, de curând cu Covid-19.

„Vreau să aflați de la mine că am fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-Cov-2. Mă simt relativ bine, ca și când aș avea o răceală destul de puternică. Din fericire, nu am avut nevoie de spitalizare, așa că sunt acasă, în izolare. Mă monitorizez și țin legătura permanent cu medicul de familie. Sper ca toată lumea să fie bine.

Aceasta este perioada din an în care eu mereu îmi luam concediu de odihnă, fiind în apropierea zilei mele de naștere. Nu mă gândeam că anul acesta va fi un concediu medical și că așa o să-mi petrec ziua, dar sunt convinsă că vom trece repede peste această situație”, a declarat Neti Sandu despre starea sa de sănătate, conform PRO TV.

