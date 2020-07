O altă vedetă din România s-a infectat cu noul coronavirus: ”Am avut zile în care am simțit că nu mai pot, că n-o să reușesc”

Coronavirusul a început să facă tot mai multe victime în rândul vedetelor autohtone. De curând, milionarul Nick Rădoi a mărturisit că a fost diagnosticat cu virusul din China, dar a dorit să vorbească abia acum despre boală pentru că a trecut printr-o situație dificilă.

Stabilit de aproape 40 de ani în Statele Unite ale Americii, nonconformistul afacerist a ales să petreacă perioada de izolare în Mexic, acolo unde are o casă de vacanță, însă din cauza neglijenței a ajuns să se infecteze cu virusul care continuă să facă ravagii în toată lumea.

„Am trecut printr-o situație destul de gravă. Nu prea am vorbit cu nimeni, dar acum sunt sănătos, ok. Am avut coronavirus! Și eu, și fratele meu. Cred că amândoi am fost neglijenți”, a declarat milionarul, relatează click.ro.

Milionarul Nick Rădoi, infectat cu noul tip de coronavirus. S-a tratat acasă

„Eu am fost foarte neglijent. Nu că nu credeam în virus, dar nu credeam în mască, în chestii de genul acesta, de a nu putea socializa. Multe lucruri nu aveau sens pentru mine”, a completat Nick Rădoi.

Bărbatul crede că s-a îmbolnăvit după ce a mers în cazinouri pentru că în urmă cu câteva luni acestea erau singurele distracții la care putea apela. Nick Rădoi nu a vrut să se interneze în spital și s-a tratat la domiciliu, precizând că a trecut prin clipe grele.

Afaceristul îi imploră pe cei din jurul său să fie responsabili și precauți, mai ales că acum înțelege de ce oamenii mor pe capete din cauza acestui virus. El care nu bea, nu fumează și nu are probleme medicale a fost afectat serios de virus, subliniind că a avut momente în care simțea că nu mai poate.

„În California e totul închis, nu prea ai cum să te distrezi, tot ceea poți să faci este să mergi în cazino, să joci. În cazino, lumea era ca înainte, fără măști, cazinourile erau supraîncărcate de oameni și, undeva acolo, s-a întâmplat să iau coronavirus.

Bineînțeles că am simțit toate simptomele, am fost la doctor, nu am vrut să stau la spital și am urmat tratamentul acasă. Vreau să zic că n-aș dori nimănui să treacă prin această situație. Eu sunt un om sănătos, nu fumez, nu beau, nu am probleme medicale. Nici eu, nici fratele meu.

Virusul este o gripă, dar frica te face să crezi că n-o să reușești. Noi am reușit, suntem amândoi negativi, dar nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut noi. Acum înțeleg de ce mor oamenii care au alte boli, acum înțeleg de ce este atât de afectat un om cu alte probleme de sănătate.

Eu, care nu am alte boli, am avut zile în care am simțit că nu mai pot, că n-o să reușesc”, a ținut să mai precizeze omul de afaceri milionar, Nick Rădoi, potrivit sursei citate anterior.