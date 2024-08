O amazoană a ieşit în calea FCSB-ului! Tânăra e iubita patronului, a fost la Jocurile Olimpice şi e mai bogată decât Gigi Becali

FCSB îşi continuă aventura în Liga Campionilor, competiţie care din acest an a renunţat la faza grupelor. În preliminarii, după ce le-a eliminat pe Virtus din San Marino şi pe Maccabi Tel Aviv, , campioana României se confruntă cu reprezentanta Cehiei, Sparta Praga.

FCSB, surclasată de Sparta Praga la valoarea lotului de jucători

Primul meci dintre Sparta Praga și FCSB are loc în Cehia, marți, de la ora 21.00, partida fiind transmisă pe platforma Voyo. Luni, cele două echipe și-au aflat posibila rivală din faza play-off-ului. Astfel, dacă trece de Sparta, , ultima fiind echipa antrenată de Răzvan Lucescu.

ADVERTISEMENT

Indiferent de rezultatul meciurilor cu Sparta Praga, FCSB are asigurată participarea în toamna europeană, în Conference League. Un eşec împotriva cehilor ar duce însă FCSB-ul în play-off-ul din Europa League, unde ar urma să joace contra austriecilor de la LASK Linz.

De 38 de ori campioană naţională, Sparta Praga e cea mai titrată echipă din Cehia, iar valoarea lotului o plasează în postura de favorită împotriva FCSB-ului. Astfel, conform Transfermarkt, Sparta valorează 72 de milioane de euro, în timp ce echipa lui Gigi Becali e cotată la doar 32 de milioane.

ADVERTISEMENT

Patronul echipei Sparta Praga este finanţator şi la West Ham United

Omologul lui Gigi Becali la Sparta Praga este un puternic om de afaceri din Cehia, miliardarul Daniel Kretinsky, 49 de ani. De profesie avocat, acesta şi-a construit averea impresionantă alăturându-se ca partener în grupul de investiţii J&T. În prezent, Kretinsky este CEO-ul unei companii energetice din Cehia care activează şi pe plan european.

Din 2004, Daniel Kretinsky este preşedintele echipei Sparta Praga, pe care a condus-o spre şase titluri de campioană. Pasiunea lui Kretinsky pentru fotbal nu s-a oprit în Cehia, el devenind în 2021 unul dintre principalii acţionari ai echipei engleze West Ham United.

ADVERTISEMENT

Iubita patronului de la Sparta Praga a participat la Jocurile Olimpice şi e putred de bogată

Daniel Kretinsky se remarcă şi în viaţa personală, având o relaţie cu Anna Kellnerova, o sportivă de 27 de ani care practică echitația la nivel înalt. Astfel, tânăra iubită a patronului Spartei Praga are în palmares inclusiv titluri naționale în perioada junioratului.

Frumoasa Anna Kellnerova și-a atins apogeul carierei în 2021, atunci când a fost selectată în echipa de echitație a Cehiei care a luat parte la Jocurile Olimpice de la Tokyo. În concursul de sărituri, Kellnerova s-a înscris alături de calul ”Catch Me If You Can Old”, care s-ar traduce ”Prinde-mă dacă poţi bătrâne”, şi a terminat competiţia pe locul 55.

ADVERTISEMENT

De menţionat însă faptul că Anna Kellnerova a concurat la Jocurile Olimpice la câteva luni de la moartea tatălui său, în martie 2021, la 56 de ani. Petr Kellner a fost considerat cel mai bogat om din Cehia, cu o avere estimată la 17 miliarde de euro. Din acest punct de vedere, se poate spune că Anna Kellnerova, partenera celui care conduce Sparta Praga, este mai bogată decât Gigi Becali, patronul FCSB fiind evaluat de Forbes cu o avere de 300-400 de milioane de euro.