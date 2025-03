O ambulanță, chemată de urgență acasă la Ioana Tufaru: ”Nu a mâncat mai nimic vreo două zile”. Exclusiv

Ioana Tufaru a chemat salvarea la locuința unde stă cu chirie, de mai bine de un an, alături de soțul ei, Ionuț, și fiul lor, Luca.

Zilele trecute, fiica Andei Călugăreanu a tras o sperietură zdravănă când a văzut că fiul ei, Luca, nu se mai oprește din tușit, în plus, nici poftă de mâncare nu avea.

De ce a chemat Ioana Tufaru salvarea acasă?

Speriată, Ioana Tufaru a pus mâna pe telefon și a sunat la salvare pentru a cere ajutor. Deși apropiații au sfătuit-o să-i dea tratament pentru tuse și să încerce și leacuri băbești, ea a exclus variantele și a preferat să apeleze la medici.

“Am chemat salvarea acasă pentru că Luca tușea foarte rău și m-am speriat! Nu putea să mănânce, nu a mâncat mai nimic vreo două zile decât supă. Tușea foarte rău, ceea ce a indicat și diagnosticul pus de medici – Bronșită. Și febră destul de mare, 38 cu 2.

M-am gândit că a răcit, inițial, da. Nu i-am dat nimic, am sunat la salvare imediat ce am văzut cum tușește de rău. Și au venit foarte repede, în 30 de minute au fost la ușa. Nu i-am dat nimic înainte pentru că nu fac după capul meu, fără recomandarea medicului.

Deși prietenele mele începuseră să-mi spună să-i dau miere cu nu știu ce, ceai de ceapă etc, tot leacuri din astea băbești”, a declarat Ioana Tufaru, pentru FANATIK.

În urma consultației și a stabilirii diagnosticului, medicii de pe salvare i-au dat Ioanei o rețetă cu antibiotic și alte câteva medicamente. aproape 6 lei.

Ioana Tufaru: “Tratamentul ar fi costat în jur de 100 de lei, dar pentru că se compensau, am luat rețeta cu 5,8 lei”

“Ce mi-a recomandat medicul de pe salvare i-am dat. Antibiotic sirop, la 12 ore, o altă pastiluță seara și alta pentru roșu în gât. Și un sirop care este antitermic, pentru febră. Teoretic, tratamentul ar fi costat în jur de 100 de lei, dar pentru că se compensau, am luat rețetă de la medicul de familie și m-au costat 5,8 lei. Norocul meu că se compensează”, ne-a mai spus Ioana.

După câteva zile de tratament, Luca, băiețelul Ioanei, a început să se simtă mai bine și tusea s-a ameliorat. A început să mănânce și să fie activ, în plus, a revenit la școală. “Acum este foarte bine după zilele de antibiotic, de tratament. Îi mai dau vitamina C în general și cam atât. Nu prea sunt de acord să-i dau nimic fără recomandare de la specialiști”, a adăugat ea.

Și la finalul anului trecut, Ioana Tufaru a fost la un pas să cheme salvarea acasă, de acea dată, pentru ea. De o bună perioadă, fiica Andei Călugăreanu se luptă cu dureri de spate îngrozitoare. din cauza durerilor care nu o lăsa nici dacă se îndoapă cu calmante. Medicii i-au recomandat intervenție chirurgicală, însă Ioana Tufaru a tot amânat momentul.

“Ce să pățesc… Veșnicele mele crize de coloană! Acum sunt bine, da, mulțumesc! Nu am făcut nicio mișcare greșită, la mine e problemă veche căruia, dacă nu i-am dat importanță, s-a agravat. Am discopatie lombară. Trebuie operație… Crizele nu sunt mereu, dar sunt. Am de mult timp aceste probleme. Mai multe probleme, și discopatie lombară, și hernie de disc … “, ne-a povestit ea, recent.