O analistă de risc politic îl face tată pentru a cincea oară pe “copilul” lui Ion Țiriac

Boris Becker va deveni din nou părinte, mama copilului fiind a treia lui soție, mai mică cu 23 de ani, originară din São Tomé and Príncipe
Catalin Oprea
28.08.2025 | 16:54
Lilian Monteiro îl face din tata pe Boris Becker FOTO X

La aproape trei ani de la eliberarea din închisoare, soarele va ieși din nou pe strada lui Boris Becker, unul dintre “copiii” lui Ion Țiriac, știut fiind că magnatul român a avut un rol definitoriu în viața și cariera fostului tenismen.

Soția i-a fost alături în cel mai dificil moment al vieții

Acesta se pregătește să devină din nou tată, alături de cea de-a treia lui soție, Lilian de Carvalho Monteiro. Boris Becker (57 ani) a pășit pe covorul roșu alături de soția sa, cu 23 de ani mai tânără decât el, la un eveniment în Germania. Lilian a lăsat să i se vadă burtica, aflându-se în ultima perioadă a sarcinii.

Becker a împărtășit vestea sarcinii soției sale la începutul acestui an, iar momentul venirii pe lume a copilului se apropie. „Un mic miracol este pe drum… ce e mai bun urmează să vină”, a împărtășit el pe rețelele sociale.

Fostul campion de tenis și soția sa sunt împreună din 2019. Vorbind despre ea, într-un interviu recent, Becker a spus: „Aceasta este probabil prima relație pe picior de egalitate pentru mine. Nimeni nu este mai important decât celălalt, am nevoie de Lilian și sper că și ea are nevoie de mine. Ne-am cunoscut într-o perioadă în care mă simțeam foarte rău. Din punct de vedere profesional, personal și fizic, mă simțeam mai rău ca niciodată în viața mea, dar, în ciuda acestui fapt, Lilian era interesată de mine. Este remarcabil, pentru că ea nu putea fi interesată de mine decât ca persoană, deoarece nu aveam nimic altceva de oferit”

S-au căsătorit anul trecut în Italia

Anul trecut, în orașul de coastă italian Portofino, cei doi și-au unit destinele. Cuplul a ales o locație de lux pentru eveniment, hotelul Splendido, de cinci stele. Peste 150 de invitați au luat parte la petrecere.

A fost cea de-a treia nuntă a fostului mare jucător de tenis. El a mai fost căsătorit cu Lilly Becker (48 de ani, între 2009 și 2018), cu care s-a însurat la St. Moritz. Cei doi au împreună un fiu, Amadeus Benedict Edley Luis, 14 ani. Cu prima soție, Barbara (1993-2001), Boris are doi băieți, Noah (30 de ani) și Elias (25 de ani), și o fată, Anna.

Actuala soție este analist de risc politic și a locuit la Londra, înainte de a se muta la Milano. S-a născut în São Tomé și Príncipe, o insulă din  Africa de Vest, cu doar 950 de kilometti pătrați și o populație de 220.000 de locuitori. Ea este fiica  unui funcționar guvernamental.

Lilian vorbește cinci limbi străine

Lilian a crescut la Roma și a studiat la Universitatea Sapienza din acest oraș. Ulterior, a obținut o diplomă de master în studii africane la Școala de Studii Orientale și Africane din Londra. Lilian Monteiro vorbește cinci limbi: engleza, italiana, portugheza, franceza și germana.

În aprilie 2022, Boris Becker a fost condamnat de justiția britanică la doi ani și jumătate de închisoare, după ce a fost găsit vinovat că a ascuns active şi împrumuturi în valoare de 2,5 milioane de lire sterline pentru a evita plata datoriilor. A stat opt luni și jumătate în închisoare, în Anglia.

