O angajată a Senatului a mers la CAR să ceară un împrumut și a ajuns condamnată pentru înșelăciune. Rețeaua creditelor frauduloase din Parlament

Prima condamnare în lotul celor opt angajați din Senatul României, acuzați de procurorii prahoveni că au înșelat zeci de instituții nebancare, cu un prejudiciu total de peste două milioane de lei.

Angajată a Senatului cu 14 credite la nouă CAR-uri

Maria Claudia Boroșoiu a fost condamnată definitiv la doi ani de închisoare cu amânarea pedepsei pe un termen de supraveghere de doi ani, după ce a semnat un acord de recunoaștere a faptelor pentru care era cercetată. Femeia lucrează la Senatul României iar datele din dosar arată că a solicitat și obținut un număr de 14 credite la nouă CAR-uri din țară, folosind documente care au atestat date nereale. Prejudiciul cauzat de inculpată, potrivit procurorilor este de 562.000 de lei (din care a fost recuperată suma de 471.680,17 lei).

Potrivit datelor din dosar, angajata Senatului, alături de mai mulți colegi și apropiați, au obținut credite la diferite CAR-uri din țară, ale către rate lunare au depășit cu mult veniturile nete declarate și obținute.

Practic, angajații parlamentului făceau schimb de roluri, fiind pe rând titulari, garanți sau giranți.

În total, angajații Senatului au obținut 315 credite

”De asemenea, s-a avut în vedere faptul că, la momentul solicitării creditelor, aceștia ascundeau faptul că mai au contractate și alte credite sau că mai au calitatea de giranți în alte credite și, astfel, că veniturile lor constituiau garanții ale creditelor respective”, se arată în materialul de urmărire penală.

Întreaga rețea a ajuns la un număr-record de 315 contracte de creditare, susțin oamenii legii. Printre instituțiile păgubite se numără și , dar și CAR Ministerul Transporturilor.

La începutul anului 2025, Boroșoiu a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției, în schimbul unei pedepse mai ușoare ”întrucât inculpata este un infractor primar, care a avut o atitudine sinceră, suplinind lipsa altor probe, care a recunoscut faptele pe care le-a săvârșit, a achitat prejudiciul în proporție de peste trei pătrimi, este bine integrată în societate, lucrând în Senatul României”.

După ce a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției, femeia s-a răzgândit și a vrut să-l rupă

În iunie 2025, angajata Senatului s-a răzgândit și a solicitat retragerea acordului de recunoaștere a vinovăției. Ea susține că în cursul urmăririi penale a fost determinată să semneze acordul fără a înțelege pe deplin consecințele juridice. De asemenea, femeia a acuzat-o pe fosta ei avocată de ”presiuni psihologice și constrângere verbală repetată”, fiind chiar ”amenințată cu trimiterea la închisoarea dacă nu semnează acordul”.

Inculpata a mai arătat că are dubii privind caracterul real al acuzațiilor și arată că nu s-a luat în considerare nicio apărare cu privire la ”practicile ilegale ale cămătarilor sau IFN-urilor”. Inițial procurorii au suspectat că angajații Senatului au obținut credite cu ajutorul unor adeverințe false. Ulterior, s-a constatat că este vorba doar de declarații false ale unor inculpați că nu sunt membri la alte CAR-uri și că nu mai au alte credite contractate. Practic, împrumuturile au fost acordate pe baza unei simple declarații pe propria răspundere. Potrivit datelor din dosar, femeia este în continuare angajată a Senatului României.

Ce se întâmplă cu ceilalți inculpați din Dosarul CAR

În iunie 2025, Tribunalul Ploiești a decis să retrimită dosarul procurorului în vederea urmăririi penale, considerând că acordul de recunoaștere a a vinovăției este nelegal, iar condamnarea propusă este ”nejustificat de blândă în raport gravitatea infracțiunii”. a întors decizia, în februarie 2026 și a stabilit că acordul de recunoaștere este valabil și a condamnat-o pe Boroșoiu pentru înșelăciune în formă continuată (14 acte materiale) și fals în declarații.

În perioada de supraveghere, ea este obligată să se prezinte regulat la Serviciul de Probațiune București, să anunțe schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, să comunice schimbarea locului de muncă precum și alte informații referitoare la mijloacele de existență.

Dosarul CAR, în care opt angajați ai Senatului României au fost puși sub acuzare, a fost deschis în 2022 iar în prezent se află tot în faza de urmărire penală, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova.