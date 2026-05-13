O anomalie climatică îi șochează pe experți. Cele mai fierbinți 50 de orașe din lume, concentrate într-o singură țară

ADVERTISEMENT

Un fenomen meteorologic neobișnuit a avut loc la sfârșitul lunii aprilie. Cele mai fierbinți 50 de orașe din lume se aflau toate în aceeaşi ţară, o anomalie care i-a făcut pe meteorologi să tragă un semnal de alarmă. Îngrijorările sunt cu atât mai mari cu cât este prognozat că fenomenul „El Nino” să se intensifice în a doua jumătate a acestui an, inclusiv în Europa, generând temperaturi extreme şi dezechilibre majore la nivelul precipitaţiilor.

Temperatura maximă înregistrată pe 27 aprilie a fost de 46,2 grade Celsius

Datele făcute publice de CNN provin de pe platforma de monitorizare a Calității Aerului (AQI), iar climatologii consideră că situaţia este fără precedent pentru timpurile moderne. „Nu a fost o lună aprilie obișnuită. Este nevoie de o reflecție serioasă bazată pe aceste date”, au transmis şi reprezentanţii platformei.

ADVERTISEMENT

Clasamentul AQI se bazează pe date complexe privind temperaturile înregistrate într-un interval de 24 de ore, incluzând atât valorile maxime din timpul zilei, cât și minimele nocturne, alături de alți factori precum precipitațiile, viteza vântului și umiditatea.

Fenomenul unic a fost consemnat pe data de 27 aprilie, când primele 50 orașe cu cele mai ridicate temperaturi de pe planetă erau toate concentrate în aceeaşi ţară, India. Temperatura maximă medie în aceste oraşe a atins 44,7 grade Celsius. În fruntea clasamentului AQI s-a aflat orașul Banda (statul Uttar Pradesh), din nordul Indiei, o regiunea cunoscută pentru climatul subtropical extrem, cu veri adesea greu de suportat din cauza temperaturilor foarte ridicate.

ADVERTISEMENT

Climatologii subliniază că aceste temperaturi au venit anul acesta înainte de sosirea celor mai fierbinți luni de vară. Conform datelor AQI, pe 27 aprilie temperatura în oraşul Banda a atins 46,2 grade Celsius, cea mai ridicată temperatură înregistrată la nivel global în acea zi. A fost extrem de cald şi la primele ore ale dimineții, când termometrele indicau 34,7 grade Celsius.

ADVERTISEMENT

Climatologul și istoricul meteorologic Maximiliano Herrera atrage atenţia că valul de căldură extremă consemnat în India în a doua jumătate a lunii trecute, chiar dacă nu este cel mai sever din istorie pentru luna aprilie, poate fi considerat cel puțin unul dintre cele mai intense înregistrate vreodată în această perioadă. El a adăugat că zeci, poate chiar sute de recorduri de temperatură pentru luna aprilie au fost doborâte săptămânile trecute.

ADVERTISEMENT

Deși datele dintr-o singură zi nu indică neapărat o tendință, India se confruntă de mult timp cu o problemă tot mai gravă a temperaturilor ridicate, . Verile devin aici tot mai fierbinți și încep tot mai devreme. Anul trecut, unele regiuni au fost afectate de temperaturi caniculare încă din aprilie, depășind 37,8 grade Celsius, valoare cu până la 2,8 grade peste media sezonieră. Experții avertizează că până în 2050, temperaturile ridicate din India ar putea depăși limitele supraviețuirii umane.

Căldura extremă este cel mai letal tip de fenomen meteorologic, iar categoriile vulnerabile sunt cele mai afectate, inclusiv copiii mici, vârstnicii și lucrătorii în aer liber, care au foarte puțină protecție împotriva soarelui. Căldura extremă amenință agricultura și producția alimentară și pune o presiune uriașă asupra economiei și sistemului medical din India. Odată cu valul de căldură din acest an, India a fost afectată și de efectele secundare ale războiului cu Iranul. Conflictul a redus aprovizionarea cu petrol, ducând la penurie de combustibil exact în momentul în care cererea pentru sisteme de răcire a crescut puternic.

ADVERTISEMENT

El Nino va aduce o vară caniculară în România, cu temperaturi de peste 40 de grade

Departamentul de Meteorologie din India a avertizat deja că temperaturile din multe regiuni ale țării vor fi în acest sezon peste media obișnuită. , care își are originea în Oceanul Pacific, este așteptat să influențeze în curând și sezonul musonic din India. Autoritățile meteorologice prevăd că precipitațiile musonice din 2026 vor fi sub nivelul normal, ceea ce ridică îngrijorări privind producția agricolă şi rezervele de apă potabilă.

Organizația Meteorologică Mondială și meteorologii de la Severe Weather Europe avertizează că intensitatea fenomenului va depăși estimările climatice inițiale. Se preconizează că sudul și centrul Europei se vor confrunta cu episoade de caniculă persistentă, dar temperaturi semnificativ mai ridicate decât mediile sezoniere climatologice se vor înregistra pe aproape tot continentul.

Pentru România, modelele climatice indică o vară mult mai caldă decât în mod normal, cu valuri frecvente de aer tropical care vor împinge termometrele peste pragul de 40 grade Celsius. În acelaşi timp, meteorologii avertizează că vom asista la vijelii violente, căderi de grindină de mari dimensiuni și cantități masive de apă acumulate în intervale foarte scurte de timp, dar regiunile Câmpia Română, Dobrogea și Moldova vor suferi din cauza deficitului prelungit de apă.