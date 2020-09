O asistentă medicală din Alba a murit în Bulgaria! Femeia a făcut stop cardio-respirator

O asistentă medicală din Alba a murit subit în Bulgaria! Femeia, în vârstă de numai 42 de ani, se afla în concediu în țara vecină.

Deodată i s-a făcut rău. Aceasta a fost transportată de urgență la spital, dar medicii, în ciuda tuturor eforturilor depuse nu au reusit sa o salveze.

Conform primelor informații, Anca Muntean a suferit un stop cardio-respirator. Vestea a ajuns la colegii de muncă prin intermediul unui grup pe care îl au angajații de la Ambulanța Alba.

Cum a murit o asistentă medicală din Alba în Bulgaria!

“Colega noastra Anca Muntean, asistent in cadrul SAJ Alba, statia centrala, in aceasta zi, a plecat dintre noi.

Anca se afla in concediu in Bulgaria, in urma unei dureri toracice a ajuns la Spital iar aici a intrat in Stop Cardio Respirator …

Nu s-a mai putut face nimic pentru Salvatorul nostru. Drum lin suflet drag tuturor!!! Condoleante familiei!””, a scris un coleg.

Un alt mesaj a transmis si adjunctul ISU Alba, Ovidiu Costea: “Am primit cu tristete trecerea in nefiinta in mod fulgerator a unei colege de la Serviciul de Ambulanta Judetean Alba!

Sincere condoleante familiei, apropiatilor si colegilor din Serviciul de Ambulanta Alba! Dumnezeu sa te odihneasca, Anca Muntean!”

Vestea a căzut ca un fulger printre apropiații Ancăi. Mai mulți dintre ei au postat pe rețelele de socialziare mesaje de adio.

