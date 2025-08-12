O autostradă super circulată din România ar putea fi extinsă la trei benzi. Anunțul CNAIR

CNAIR a lansat licitația pentru studiul de fezabilitate necesar extinderii Autostrăzii A1 București – Pitești la trei benzi pe sens. Valoarea estimată a acestei etape este de 30 de milioane de lei, fără TVA. Finanțarea va proveni din fonduri externe nerambursabile și alte surse legale.

Autostrada București – Pitești, extinsă la trei benzi. Planurile CNAIR

Nu este prima dată când se propune . Și în anul 2023 a fost lansată o astfel de licitație, însă a fost anulată anul trecut. Acum, din cauza creșterii traficului, odată cu avansarea lucrărilor la autostrada Sibiu – Pitești și drumul expres Craiova – Pitești, acest proiect a fost reluat.

„Creșterea etapizată a capacității de transport a autostrăzii A1, sector București – Pitești, a rezultat din analizele de trafic realizate de CESTRIN și Biroul Implementare Master Plan din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. A fost identificată depășirea capacității autostrăzii A1 pe sectorul București – Pitești, pe măsură ce se vor implementa cele două drumuri de mare viteză, autostrada Sibiu – Pitești, respectiv drumul expres Craiova – Pitești, fapt ce impune identificarea de solutii etapizate pentru creșterea capacității acesteia în concordanță cu fluxurile de transport nou generate prin dezvoltarea rețelei rutiere de transport. Se vor avea în vedere și creșterea volumelor de trafic după implementarea Autostrăzii A0 și a drumurilor radiale”, se arată în caietul de sarcini întocmit de CNAIR.

Anunțul CNAIR pentru milioane de șoferi

Potrivit CNAIR, analizele efectuate de CESTRIN și Ministerul Transporturilor au arătat că sectorul București – Pitești își depășește capacitatea actuală. Implementarea Autostrăzii A0 și a drumurilor radiale va genera fluxuri suplimentare, ceea ce impune clar o extindere pe etape.

a fost prima autostradă construită în România, între 1967 și 1972, având 96 de kilometri. În 2007, traseul a fost completat cu centura Piteștiului (13,6 km) și cu pasajul subteran spre DN7, în zona Bascov.

Direcția de Drumuri și Poduri București a întocmit documentația pentru serviciile de proiectare, care includ fazele DALI, PAC, PTE și AT. Lotul 1, între km 10+600 și km 44+000, și Lotul 2, între km 44+000 și km 86+000, au deja expertize tehnice realizate în 2021.

„Direcția de Drumuri și Poduri București a elaborat documentația tehnică în vederea demarării achiziției publice pentru servicii de proiectare fazele DALI+PAC+PTE+AT pentru obiectivul: „Autostrada A1 – Lot 1 km 10+600 – km 44+000” și faza DALI pentru obiectivul: „Autostrada A1 – Lot 2 km 44+000 – km 86+000”, pentru care au fost întocmite în anul 2021 expertize tehnice în vederea determinării stării tehnice a sectoarelor rutiere supuse expertizării și fundamentarea necesității remedierii sistemului rutier existent pentru fiecare lot în parte”, mai arată documentele.