O bacterie periculoasă a ucis cinci persoane în New York. Alte 14 au ajuns la spital 

Andreea Stanaringa
19.08.2025 | 10:03
O bacterie periculoasă a ucis cinci persoane într-un cartier din New York. Sursa foto: Pixabay/Colaj Fanatik

Este alertă sanitară într-un cunoscut cartier din New York, unde cinci persoane au fost ucise de o bacterie periculoasă. Au ajuns la spital alte victime, însă au fost deja înregistrate peste 100 de cazuri.

Cinci persoane ucise de o bacterie periculoasă, într-un cartier din New York

Cele cinci persoane care și-au pierdut viața s-au îmbolnăvit de legioneloza, iar alte 14 au ajuns la spital, în cartierul Harlem din New York. Anunțul a fost făcut de serviciile de sănătate, care dau vina pe sistemele de climatizare, potrivit AFP, citat de news.ro.

În cartierul respectiv, au fost confirmate, în total, 108 cazuri. Departamentul Sănătății din New York a precizat că turnurile de răcire ale aparatelor de climatizare au fost testate pozitiv cu bacteria Legionella, care provoacă această afecțiune.

Departamentul Sănătății din orașul New York le-a amintit proprietarilor imobilelor că sunt obligați să asigure o bună întreținere a sistemelor de climatizare astfel încât să împiedice transmiterea bacteriei periculoase.

Numele acestei boli provine de la primele cazuri cunoscute. Acestea au fost declarate în anul 1976, într-un hotel din Philadelphia. Acolo, avea loc o conferință susținută de asociația veteranilor din cadrul American Legion. La momentul respectiv, 34 de persoane și-au pierdut viața.

Cum se transmite această boală

Legioneloza este o infecție pulmonară gravă, cauzată de această bacterie, iar rata de mortalitate este de 9%. Oamenii pot fi contaminați cu această bacterie prin apă sau pe cale respiratorie, precum și prin micropicături în suspensie de aer. Boala nu poate fi transmisă de la om la om.

Se transmite pe calea aerului și poate fi inhalată cu ușurință. Turnurile de răcire si instalațiile de aer condiționat sunt cele mai cunoscute surse care pot duce la răspândirea bacteriei. Totodată, aceasta poate fi întâlnită în ape curgătoare sau heleșteie.

După ce intră în organism, bacteria rămâne acolo pentru aproximativ două săptămâni. Printre simptomele celor care se infectează cu bacteria se numără manifestări similare cu cele ale gripei, precum febră, frisoane și tuse uscată.

În stadiile mai avansate, pot apărea probleme gastrointestinale, dar și afectarea sistemului nervos. Starea generală este alterată, iar aceasta se agravează pe zi ce trece cu decompensare respiratorie. Cei mai afectați sunt copiii de până la 12 ani, dar și bătrânii.

