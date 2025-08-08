O bătrână a murit, după ce mașina pe care o conducea a căzut într-o râpă, în Breaza. Alte trei pensionare au fost rănite

News

Raluca Alexe
08.08.2025 | 12:12
O bătrână a murit după ce a căzut cu mașina într-o râpă / sursa: IPJ Prahova

Un accident grav, în urma căruia o bătrână a murit, a avut loc în Breaza, județul Prahova. Femeia în vârstă de 78 de ani a căzut cu mașina pe care o conducea într-o râpă. În autoturism se mai aflau trei pensionare care au fost rănite în urma impactului.

Oamenii legii ajunși la fața locului au constatat că este vorba despre mai multe femei în vârstă care, în timp ce se deplasau spre biserică, au căzut într-o râpă, în albia unui râu. Primele informații susțin că șoferița ar fi pierdut controlul volanului dintr-un motiv necunoscut, părăsind partea carosabilă. S-a izbit de gardul unui pod, căzând de la doi metri înălțime.

„Potrivit informaţiilor primite prin apel la numărul de urgenţă 112, pe strada Colinei din oraşul Breaza s-a produs un accident rutier. Un autoturism ar fi părăsit partea carosabilă şi ar fi căzut într-o râpă, în interiorul acestuia aflându-se patru persoane.

În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că o femeie de 78 de ani ar fi condus un autoturism pe strada Colinei din oraş, moment în care ar fi părăsit partea carosabilă şi ar fi căzut de la o diferenţă de nivel de aproximativ 2 metri, în albia unui râu”, au precizat reprezentanţii IPJ Prahova.

Șofer strivit de camion, în Dâmbovița

La faţa locului s-a intervenit cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, două echipaje SMURD şi o autospecială de primă intervenţie şi comandă. Pasagerele, cu vârste cuprinse între 72 și 78 de ani, au suferit răni. Acestea au fost transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale. Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

O tragedie a avut loc și în Dâmbovița, cu doar o zi în urmă. Un bărbat a murit și alte trei persoane au fost rănite, după ce un tractor s-a răsturnat. Accidentul s-a petrecut în localitatea Malu cu Flori, unde au fost alocate mai multe echipaje de prim-ajutor, dar și un elicopter SMURD. Acesta din urmă a preluat una dintre victime ce prezenta răni foarte grave. O altă victimă a fost dusă la spital, iar ultima a refuzat transportul la unitatea medicală.

