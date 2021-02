O bătrână, trimisă singură acasă, după ce a ajuns la spital cu ambulanţa. „Nu poți să o scoți ca pe un câine”

O bătrână de 88 de ani a fost externată din spital și a fost lăsată pe o bancă, în frig, asemeni unui „câine”.

Bătrâna a ajuns duminică dimineața la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, după ce a alunecat și s-a lovit la o mână.

O bătrână de 88 de ani a fost umilită la Târgu Jiu

Femeia a fost externată în aceeași zi fără ca rudele acesteia să fie anunțate. Speranța Ștefănuța a fost găsită zgribulită de frig pe o bancă din fața unității de către un taximetrist, conform Adevărul.

„Taximetristul a făcut un gest frumos şi s-a oferit să o aducă acasă. I-a părut rău că femeia era îngheţată şi nici nu ştia cum să ajungă acasă“, a spus pentru pandurul.ro primarul Liviu Cotojman, cel care conduce comuna Roșia de Amaradia, de unde e femeia.

„Mi-a spus că s-a lovit la mână, că a venit cu salvarea şi că a fost dată afară din spital că nu are nimic. Mi-a spus că are o fiică la Târgu Cărbuneşti, că vrea să ajungă la ea, dar că nu a ştiut să explice exact unde stă. L-am sunat, atunci, pe primarul de la Roşia de Amaradia şi am reuşit să-i găsim familia. Am zis să fac o faptă bună şi să o duc acasă, pentru că era îngheţată de frig şi dezorientată“, a povestit taximetristul.

Fiul femeii a comentat, revoltat, situația: „Nu poţi să o scoţi afară pe frigul acesta ca pe câine. A fost consultată de doi medici şi nu are mâna ruptă. Puteau să mă contacteze şi veneam să o iau. Cine a scos-o afară din spital trebuie să răspundă“.

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu a deschis o anchetă pentru a afla ce s-a întâmplat.