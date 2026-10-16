„O blasfemie!”. Marcel Pușcaș, cea mai dură opinie după ce Vlad Chiricheș s-a retras din fotbal: „Nu putea decât să le curețe ghetele înaintașilor săi!”

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Fotbalul românesc a avut de-a lungul timpului fundași centrali de mare valoare. E musai să-i pomenesc aici pe Dan Coe, Ion Nunweiller, Sandu Boc, Cornel Dinu, Costică Ștefănescu, Alexandru Sătmăreanu, Ștefan Sameș, Gino Iorgulescu, Ioan Andone, Nicolae Tilihoi, Adrian Bumbescu, Miodrag Belodedici, Emil Săndoi, Daniel Prodan, Gheorghe Mihali, Cristi Chivu, Gabi Tamaș ca fiind vârfurile postului din ultimii 66 de ani. De ce 66 de ani? Pentru că atâția am împlinit recent și fie i-am văzut pe toți jucând, fie am fost coleg cu mulți dintre ei.

Marce Pușcaș, editorial virulent după ce Vlad Chiricheș s-a retras din fotbal: „Nu putea decât să le curețe ghetele înaintașilor săi!”

Cu ocazia împlinirii vârstei pomenite, m-am gândit să scot și în care să ierarhizez corect valorile fotbalului românesc, nu neapărat după statistici, ci după valoarea intrinsecă a lor.

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Citez pasajul din cartea „CEI 33” referitor la Vlad Chiricheș: „CHIRICHEȘ, cu cele 78 de meciuri la națională, îi depășește pe toți aleșii mei. În istoria fotbalului românesc, când noi nu vom mai fi, nepoții vor crede, citind aceste statistici, că aceast băiat a fost mai valoros decât Nunweiller, Boc, Dinu, Ștefănescu, Belodedici, Chivu șamd! Nu știu cum de este posibil să păcălești fotbalul în halul ăsta! Vlad Chiricheș, săracul, are atâtea greșeli pe acest post cât numărul de meciuri în echipa României.

Se pare că și selecționerii Pițurcă, Iordănescu, Daum, Contra, Rădoi au partea lor de vină, pentru că i-au dat meciuri în neștire o bună perioadă, când nu evolua la echipele de club din străinătate și chiar și atunci când revenea după accidentări. A-l face pe acesta măcar apropiatul predecesorilor enumerați este o blasfemie, săracul de el putea cel mult să le curețe ghetele și să le care bagajele, cum se mai vorbește în termeni de vestiar. Din păcate, așa se scrie istoria uneori”.

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A-l cocoța pe piedestalul marilor fotbaliști români e prea mult

Din capul locului vă spun că n-am nimic cu Chiricheș, nu-l cunosc personal și n-am nimic de împărțit cu el. Poate e un tip chiar fain, dar a-l așeza și cocoța pe piedestalul unui mare fotbalist român mi se pare cam mult. Cu 78 de selecții, depășindu-i pe toți marii noștri fundași centrali și cu titlul de FOTBALISTUL ROMÂN al ANULUI 2013, a reușit să intre definitiv în statisticile de Top ale fotbalului românesc.

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A jucat 10 ani în străinătate, din 2013 până în 2023 evoluând în 137 de partide. 13,7 meciuri pe sezon. În aceeași perioadă a reprezentat România în 78 de meciuri. Se spune că a fost mult timp accidentat. OK. Eu zic că prea mult. Și asta spune ceva despre el. Nu contest, se mai întâmplă, dar de obicei vizați de accidentări mai grave sunt cei care periclitează poarta adversă, adică atacanții.

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Faptul că un fundaș este vreo 4 ani accidentat spune multe despre condiția sa fizică, timingul și intensitatea duelurilor sau chiar despre o pregătire fizică defectuoasă. Absolut niciunul dintre concurenții săi pe post, desemnați de mine cu argumente în cartea „CEI 33” ca fiind cei mai buni din istoria ultimilor 66 de ani, nu au stat atât pe tușă pe motiv de accidentare.

Chiricheș nu a avut calități de fundaș central, ne-a oferit greșeli de cascadorii râsului în zeci de meciuri

De ce? Pentru că erau mai rezistenți, mai intuitivi și mai inteligenți. Postul de fundaș central presupune câteva calități printre care forță, joc aerian, plasament, anticipație și timing. Ultimele trei sunt atribute ale inteligenței de joc. Chiricheș nu le-a avut. L-am urmărit ani de zile, în multe meciuri ale naționalei. Mă crispam de fiecare data când adversarii acționau în zona lui. Era de-o nesiguranță hilară, uneori de cascadorii râsului.

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A reușit să-i păcălească pe mulți prin elegantele ieșiri din apărare, deși nu asta era scris în fișa postului. În fișa postului său era să evite pericolul din fața porții și să de-a siguranță colectivului. La ce naiba altceva ar fi fost utili Chiellini, Bonucci, Scirea, Canavaro la Juventus sau mulți alții la alte echipe?

Chiricheș, simbol al declinului fotbalului românesc

Perioada de „glorie” a lui Chiricheș se identifică cu declinul fotbalului românesc. Un declin care ne face să ne tremure dosul când o dăm cu alde Feroe, Lituania, Bosnia sau Luxemburg. Antrenorii săi de la Tottenham și Napoli i-au înțeles rapid lipsa calităților esențiale pentru a performa. Ai noștri nu, semn că fie n-au avut ochi pentru neconvocare, fie n-au avut înlocuitor. Mai degrabă cred în a doua variantă.

: „ÎMI E GREU SĂ COBOR NIVELUL”. Care nivel băiatule, că mai jos de-atât nu putem fi. Printre contributorii principali ai fost chiar tu. Măcar retragerea să-ți fie fericită, că noi am suferit destul!