O boală foarte gravă face ravagii printre copiii din România. Medicul Mihai Craiu: “A tușit până a leșinat şi până i s-au spart vasele de sânge din ochi”

Medicul Mihai Craiu a făcut o serie de dezvăluiri șocante pe Spațiul Virtual pentru Copii, platforma destinată informării părinților despre riscurile la care sunt supuși cei mici în primii ani de viață.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Specialistul a vorbit pe larg despre o boală foarte gravă, ignorată de părinți în vremea coronavirusului, o boală care face ravagii deja printre micuții din România.

Spațiul Virtual pentru Copii este un spațiu virtual educațional, marcă înregistrată, destinat creșterii nivelului de cunoștințe medicale pediatrice. Platforma nu este destinată consultațiilor on-line.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tusea măgărească face ravagii printre copiii din România

„Fară legatură cu noul coronavirus…

De când testăm toți pacienții gravi cu boli respiratorii ce au nevoie de internare, folosind analizorul RT-PCR donat către INSMC de către minunatul grup de părinți și voluntari (mulțumim FOARTE mult!) am început să observăm care sunt de fapt musafirii nedoriți care vizitează căile respiratorii ale copiilor, din România actuală. Caci alături de SARS-CoV-2, acest analizor, poate identifica inca alți 21 de patogeni respiratorii, virusuri sau bacterii.

ADVERTISEMENT

Ce mă îngrijorează?

Creșterea alarmantă a copiilor cu infecție acută cu Bordetella pertussis, sau tusea convulsivă (tusea măgărească). In ultima lună am avut cazuri confirmate cât în tot anul 2019 la un loc”, și-a început medicul discursul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

1% din copiii cu vârsta sub 2 luni pot să moară din cauza bolii

Mihai Craiu a dezvăluit că 1% din sugarii cu vârsta de sub 2 luni vor muri dacă iau această boală. „Știti cum arată boala aceasta? In afară de faptul că este posibil să mori (1% din sugarii cu vârstă sub 2 luni vor muri dacă fac această infecție) apar accese de tuse absolut groaznice. Priviți ochii acestui copil. Articolul de la Academia Americana de Medicină de Familie AAFP (https://www.aafp.org/…/health-o…/20141231califpertussis.html) se vrea un avertisment serios. Copilul NU A FOST lovit sau bătut!

A tușit până a leșinat si până i s-au spart vasele de sânge din ochi și in creier. Este o suferință inimaginabilă pentru un om obișnuit. Și durează foarte mult … chinezii au numit această boală “tusea de 100 de zile”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu este deloc intelept să refuzați vaccinul pentru pertussis. În țarile UE, în SUA, UK și multe altele, se administrează vaccinul și la femeia gravidă, in trimestrul III de sarcină. Pentru ca mama să dea cei mai buni anticorpi copilului ei nenăscut – anticorpii proprii. Exact ca vaccinarea antitetanică din sarcină, ce funcționează pe același principiu.

In SUA ezitarea privind vaccinarea este responsabilă pentru cele peste 48.000 de cazuri de pertussis din 2012. Tragic este ca 20 de cetațeni americani, din care 15 sugari, au murit. Este cel mai negru bilanț in ultimii 70 de ani.

ADVERTISEMENT

Așa va fi si la noi dacă va continua să scadă acoperirea vaccinala DTaP a copiilor. Intrebarea nu este dacă vor fi mai multe cazuri, ci când vor fi?

ACUM avem în tratament, în spitalul nostru, 3 pacienti cu aceasta boală “urâtă”. Intrebați medicul de familie dacă aveți schema completă de vaccinare contra pertussis!”, a concluzionat medicul.