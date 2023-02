O campioană mondială şi europeană la handbal, interviu pentru FANATIK: “E atât de diferit aici! Dar iubesc asta şi îmi dă foarte multă adrenalină!”. Exclusiv

CSM Bucureşti are un sezon excelent. şi conduce detaşat în Liga Florilor, iar în Champions League este deja calificată în sferturile de finală. “Tigroaicele” speră să revină în acest sezon în Final Four, după o pauză de cinci ani.

Emilie Hegh Arntzen, campioană mondială şi europeană la handbal, interviu pentru FANATIK

este o piesă importantă în echipa lui Adi Vasile. Handbalista din Norvegia care a câştigat un titlu mondial şi patru titluri europene, a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre viaţa în România.

A ajuns la CSM Bucureşti în 2021, imediat după ce a câştigat Liga Campionilor cu Vipers Kristiansand, iar obiectivul este acela de a repeta performanţa cu “tigroaicele”. Handbalista susţine că cel mai mare contrast faţă de Norvegia este la capitolul fani, cei din România fiind mult mai gălăgioşi şi pătimaşi, lucru care o bucură.

Emilie, aţi învins Rapidul şi sunteţi mai aproape de titlu. Cum a fost meciul pentru tine?

– A fost un meci extraordinar, iar în momentul în care câştigi acestea sunt cele mai frumoase meciuri de jucat. Atmosfera a fost super, iar cele trei puncte ne fac să ne simţim foarte bine.

“E un mod diferit de a încuraja echipa, dar iubesc asta. Îmi dă atât de multă adrenalină”

Spuneai de atmosferă. Bănuiesc că în Norvegia era complet diferit, chiar dacă este o ţară de tradiţie în handbal şi tribunele sunt pline, nu?

– (râde) În Norvegia nu este la fel, clar. Avem mulţi fani, se umple sala în special în meciurile de Champions League, dar este diferit aici. E un mod diferit de a încuraja echipa, dar iubesc asta. Îmi dă atât de multă adrenalină. Pentru mine este extraordinar, ne ajută mult.

Eşti de doi ani în România, ţi-ai prelungit contractul cu CSM Bucureşti. Ce îţi place la ţara noastră?

– În primul rând, îmi place foarte mult echipa. Îmi place să joc handbal cu fetele, oamenii din preajma echipei. De asemenea, îmi place Bucureştiul, nu am reuşit să vizitez foarte multe obiective, dar viaţa mea aici este bună. Mă antrenez, jucăm bine în acest grup, este frumos. Un alt lucru care îmi place este campionatul României. În Champions League am jucat şi înainte. Dar campionatul este foarte dificil şi mereu trebuie să fii la cel mai înalt nivel ca să câştigi, chiar dacă joci împotriva unei echipe din a doua jumătate a clasamentului. Simt că mă dezvolt aici.

“Am fost ghinioniste anul trecut! Cred că de data asta, avem tot ce ne trebuie pentru a câştiga”

CSM Bucureşti are un sezon excelent atât în campionat, cât şi în Champions League. Ce aşteptări ai de la acest sezon?

– Până acum, totul e foarte bine. Avem un sezon foarte bun, sunt fericită de acest lucru. Dar este foarte important să ne concentrăm pe meciurile care urmează, să le luăm pe rând. Acum este Brest şi la asta trebuie să ne gândim în afară de orice altceva. Este normal să visăm, dar trebuie să ne concentrăm pe fiecare meci în parte ca aceste vise să devină realitate.

Care este diferenţa faţă de sezonul trecut? Situaţia pare complet diferită acum…

– Simt că am fost puţin ghinioniste anul trecut. Am avut o echipă foarte bună în sezonul precedent, un grup unit, am muncit bine. Dar a fost dificil, am avut câteva accidentări în prima parte a sezonului, nu eram atât de multe jucătoare. Am pierdut nişte meciuri pe care nu trebuia să le pierdem. Puteam să le câştigăm dacă am fi jucat un pic mai bine. Rapid a jucat bine, a avut un sezon excelent. Sunt atât de multe echipe care se bat pentru cupele europene şi este foarte dificil. Nu am pierdut cu Rapid, dar am pierdut cu alte echipe. Dar cred că de data asta, avem tot ce ne trebuie pentru a câştiga.

“Devine foarte atractiv să joci în Liga Florilor pentru că pe lângă meciurile din Champions League şi meciurile de campionat te ajută să creşti”

Ai spus şi tu că sunt multe echipe competitive în Liga Florilor. Sunt echipe cu jucătoare valoroase, în care se investeşte mult. Tu cum simţi nivelul?

– Înainte să vin în România nu ştiam că sunt atât de multe jucătoare pe care le cunosc şi care au venit să evolueze aici. Când am ajuns să ştiu echipele îmi dădeam seama «Aaa, stai că o ştiu pe handbalista asta». Cred că multe jucătoare vor să vină şi să joace în campionatul românesc. Este un nivel foarte bun şi toate echipele vor să devină din ce în ce mai bune. Astfel că sunt aduse jucătoare puternice, care să întărească formaţiile. Aşa se întâmplă şi la CSM Bucureşti şi devine foarte atractiv să joci în Liga Florilor pentru că pe lângă meciurile din Champions League şi meciurile de campionat te ajută să creşti ca jucătoare.