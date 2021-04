O campioană națională de atletism a devenit nutriționist: ”Stă numai cu ochii pe mine”

Atleta Anamaria Nesteriuc este multiplă campioană națională în probele de 60 și 100 metri garduri, dar de curând a devenit nutriționist și a învățat cum să se alimenteze corect.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Anamaria Nesteriuc, în vârstă de 27 de ani, s-a apucat de atletism la doar 12 ani și de atunci este antrenată doar de mama sa, și ea fostă sportivă de performanță.

Sportiva este de opt ori campioană națională în sală la 60 m garduri și de șapte ori în aer liber la 100 m garduri. Ea are și două titluri de campioană balcanică în sală, dar și numeroase medalii de argint și bronz la aceeași competiție.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Anamaria Nesteriuc și viața de la campioană națională la atletism la nutriționist

”Mi-am petrecut copilăria pe stadion, pe vremea aceea, părinții mei erau amândoi antrenori de atletism și neavând cu cine să mă lase acasă mă luau cu ei pe stadion”, a declarat Anamaria Nesteriuc, campioana națională de atletism care între timp a devenit și nutriționist.

Mama sportivei, Doinița Nesteriuc, fostă atletă în proba de garduri, a povestit că fata sa a fost obișnuită de mică cu pista și a povestit o întâmplare din perioada când era însărcinată: ”Era în cărucior, eram în Cluj-Napoca, atunci a auzit primul pocnet de pistol i-am pus degetele la urechi să nu se sperie, deja la al treilea s-a obișnuit.

ADVERTISEMENT

Când eram însărcinată în cinci luni și jumătate m-am supărat puțin pe trei băieți din grupă care făceau prostioare din punct de vedere tehnic și am încercat să le arăt cum este corect. Eu lucram cot la cot cu copiii. Am agățat primul gard, l-am agățat pe al doilea și la al treilea am căzut pe burtă. Nu am pățit nimic, dar colegii mei din stadion au amuțit. Unul dintre ei mi-a zis ‘fiică-ta o să ajungă campioană în această probă’ și până la urmă s-a adeverit”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Atleta a ajuns până în semifinale la Campionatele Europene

Între timp, Anamaria Nesteriuc și-a descoperit o nouă pasiune și de un an lucrează ca nutriționist la o clinică din Cluj-Napoca: ”Eu mă ocup bineînțeles și de partea alimentară și lucrez cu o clinică, îmi fac programul ca să pot merge și la antrenamente”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mama sportivei povestește cu umor ce are de îndurat din cauza noii pasiuni a fiicei sale: ”M-a omorât și acasă stă numai cu ochii pe mine. Ai grijă ce combinații faci, nu pune uleiul acesta, nu face aia’. E pasiunea ei. Inițial, a vrut să facă farmacie, după care a descoperit această specializare tot în cadrul facultății de farmacie”.

ADVERTISEMENT

În 2017, la Campionatul Mondial Universitar, Anamaria Nesteriuc a câștigat medalia de bronz cu ștafeta de 4×400 m și s-a clasat pe locul 5 în proba de 100 m garduri. La Campionatele europene indoor și outdoor a ajuns până în semifinale.

În 2021, s-a întors acasă de la Ostrava, unde a participat la un concurs alături de atleți importanți din Europa, cu medalia de argint, în proba de 60 m garduri, iar la Openul Serbiei a câștigat aurul în aceeași probă.