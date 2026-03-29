O campioană olimpică a ajuns într-o situație disperată după o accidentare gravă: ”Eram numărul 1. Astăzi, sunt în scaunul cu rotile”

Ediția încheiată recent a JO 2026 Milano Cortina a adus mai multe momente de referință în sport. Au fost performanțe remarcabile, surprize, dar și unele momente de tristă amintire, în care sportivii au avut de suferit. Fără îndoială, în această categorie intră un moment petrecut pe 8 februarie. Atunci, la Cortina, o uriașă campioană olimpică a suferit o accidentare extrem de gravă. În prezent, aceasta încă folosește scaunul cu rotile.

Ce a pățit Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice 2026 Cortina Milano

Lindsey Vonn, 41 de ani, este este considerată una dintre cele mai mari schioare din istorie. Se întâmplă asta în special datorită performanțelor sale în cursele de Cupa Mondială. Aici, recordurile ei sunt impresionante. Americanca are rezultate și medalii strălucitoare și la Jocurile Olimpice: un aur și două locuri 3.

De-a lungul carierei sale, Vonn a luat startul la patru ediții a Jocurilor Olimpice: 2002, 2006, 2010, 2018. În acest an, a încercat o revenire spectaculoasă la Milano-Cortina 2026. Chiar a luat startul la a 5-a ei Olimpiadă, însă a rezistat doar câteva secunde. Americanca a fost victima unei grave căzături în proba de coborâre.

De subliniat că , cu puțin timp înainte de JO. În ciuda acestui lucru, ea a riscat enorm, a decis totuși să concureze, și a pierdut. Vonn a căzut după numai 13 secunde de la începerea cursei sale pe pârtia de la Olimpia delle Tofane din Cortina. Ea s-a lovit violent de pistă. A stat întinsă pe zăpadă, înainte de a primi îngrijiri de la personalul medical. Proba de coborâre a fost întreruptă temporar.

Prin câte operații a trecut Lindsey Vonn, după accidentarea de la JO 2026 Milano Cortina

Din februarie până în prezent, Lindsey Vonn a trecut prin mai multe operații: cinci. Dintre acestea, patru au avut loc în Italia. Ulterior, sportiva a primit acordul de a se întoarce acasă. Peste ocean, aceasta a suferit o a șasea majoră operație. A fost o intervenție extrem de complexă, de 6 ore, la clinica Steadman din Vail.

În urma ei, , cu dureri extreme, sub morfină/fentanil, trezită la fiecare 3 ore, într-un mediu haotic. Ea a vorbit în presă și pe rețelele de socializare despre ceea ce a trăit. A descris experiența ca fiind una dramatică. Interesant este faptul că Lindsey Vonn nu se gândește la retragere, în ciuda accidentării teribile de la JO de la Milano Cortina.

Ce se întâmplă cu Lindsey Vonn, o mare campioană olimpică, după accidentarea de la JO 2026 Milano Cortina

Recent, Lindsey Vonn a acordat un interviu publicației și a vorbit pe larg și sincer despre starea ei fizică și psihică după ce a fost la un pas de a-și pierde piciorul stâng. ”Am fost numărul 1 din lume și pe cale să câștig o medalie olimpică. Acum sunt într-un scaun cu rotile”, a spus sportiva, potrivit sursei citate.

The Invincible Lindsey Vonn In her first interview since Milano-Cortina, America's all-star skier, now in intensive rehab after nearly losing her leg in a crash of Olympic proportions, reflects on her epic career—and whether she will return to the mountain:… — VANITY FAIR (@VanityFair)

Ajunsă la 41 de ani, Vonn este acasă în Park City (Utah). Folosește un scaun cu rotile și are bandaje vizibile. Zilnic face terapie fizică intensivă, inclusiv exerciții grele, deși are piciorul ”zdrobit”. Spune că visează că câștige cursa olimpică, dar se trezește la realitate. Rememorând episodul 8 februarie, sportiva spune: ”Piciorul meu era rupt, schiurile încă în picioare. Era răsucit și nu le puteam scoate. Nu mă puteam mișca și strigam după ajutor”.

În același interviu, sportiva de peste ocean mai mărturisește că, înainte de cursa de la Cortina, era într-o formă mentală perfectă și se simțea pregătită. Acum, trăiește clipe cumplite. Este îngrijorată că accidentul de pe pârtie i-ar putea umbrii întreaga ei carieră. ”Nu vreau să fiu în memoria tuturor doar pentru cele 13 secunde proaste”, spune ea.