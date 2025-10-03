O campioană olimpică dezvăluie realitatea financiară din spatele performanțelor sale: ”Există această concepție greșită”

Lauryn Williams a fost o mare campioană olimpică din partea Statelor Unite. A câștigat bine în unele momente, însă dezvăluie că a traversat și perioade despre care puține persoane știu.

ADVERTISEMENT

Lauryn Williams, despre realitatea financiară a sportivilor

Lauryn Williams are în prezent 42 de ani, iar de-a lungul carierei sale a bifat mai multe reușite impresionante. În 2004, spre exemplu, a obținut un argint olimpic la Atena.

Totodată, în 2014 a luat tot argintul de iarnă de la Sochi, în bobul dublu al SUA, alături de Elana Meyers. Iar dacă la 20 de ani, campioana câștiga 200.000 de dolari anual, lucrurile aveau să se schimbe ulterior.

ADVERTISEMENT

Ea recunoaște că de la 30 de ani a fost nevoită să muncească ca stagiară pentru 12 dolari pe oră. În ciuda medaliilor sale și a performanțelor, realitatea financiară a lovit-o dur. Se pare că după încheierea carierei, aceasta nu știa ce să mai facă.

De la 200.000 de dolari anual, la 12 dolari pe oră

„Există această concepție greșită că, pentru că sunt prima care a realizat acest lucru, sunt solicitată tot anul pentru evenimente și prezentări, ca public speaker”, a declarat fosta sportivă.

ADVERTISEMENT

Lauryn Williams recunoaște că primește oferte, dar nu poate să trăiască doar din asta. Au fost momente în care fosta mare campioană a fost nevoită să lucreze și pentru 12 dolari pe oră pentru a-și asigura un trai decent.

ADVERTISEMENT

„Primesc oferte din când în când, dar nu pot trăi din asta. A fost multă mediatizare la momentul respectiv, dar sponsorii nu au venit. Am câștigat 80.000 de dolari în anul în care am devenit prima femeie americană care a obținut medalii atât la Jocurile Olimpice de vară, cât și la cele de iarnă”, a adăugat atleta care a devenit împingător la bob.

Lauryn Williams și-a găsit cu greu un loc de muncă după retragere

Realitatea financiară a lovit-o din plin în anul 2013. La acel moment, Lauryn Williams a intrat în lumea corporatistă ca stagiară la firma Briaud Financial Advisors. Avea prieteni care deja aveau cariere solide, dar și experiență.

ADVERTISEMENT

Din păcate însă, aceasta a fost nevoită să pornească de jos. În primă fază a fost refuzată la angajare, pentru că nu avea experiență. De abia după ce au aflat de cariera ei sportivă, patronii au decis totuși să o angajeze, pentru o sumă minimă.

„Eram în urmă, pentru că aveam 30 de ani și abia începeam, în timp ce prietenii mei erau deja medici și avocați, cu cariere solide. Mi-am petrecut tinerețea concurând, așa că mă simțeam oarecum nesigură că nu aveam nicio experiență reală de muncă”, a mai povestit Lauryn Williams.

Câți bani câștiga sportiva, de fapt, în timpul activității sale

Și nici măcar atunci când a atins apogeul carierei sale nu s-a bucurat de venituri fabuloase. Lauryn Williams a mai dezvăluit că a primit o sponsorizare la Nike în valoare de 200.000 de dolari. Nici atunci nu s-a putut bucura însă de toți banii.

Mai exact, agentul ei reținea un comision de 20%. Iar pe lângă asta, sportiva avea de plătit și taxe. Astfel, deși unii oameni cred că sportivii încasează sume fabuloase, realitatea e dureroasă de cele mai multe ori.

„Banii nu sunt atât de mulți pe cât cred oamenii, chiar dacă era un trai destul de bun pentru o tânără de 20 de ani”, a subliniat fosta campioană. Aceasta este de părere că dacă exista o persoană în viața ei care să o îndrume, atunci ar fi putut lua decizii mai bune și ar fi evitat perioadele dificile pe plan financiar pe care le-a traversat.

„Există oameni care sunt capete de afiș la Jocurile Olimpice, care apar în reclame și care, . Dar marea majoritate a sportivilor vor trebui să muncească”, a conchis campioana olimpică.