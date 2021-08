O campioană olimpică explică retragerea Larisei Iordache din finala la bârnă: ”Ești pe 10 cm, nu ești pe sol”

Gimnasta a încercat câteva mișcări de încălzire, dar , iar riscul unei accidentări grave era foarte mare.

Vestea că nu va putea lupta pentru medalii , aceasta izbucnind în plâns lângă antrenori.

Retragerea Larisei Iordache, comentată de o fostă campioană olimpică

Fostă dublă campioană olimpică la Atena în 2004, Monica Roșu consideră că retragerea Larisei Iordache din finala la bârnă de la Jocurile Olimpice de la Tokyo este decizia corectă, deoarece problemele medicale ale sportivei ar fi împiedicat-o șă-și facă exercițiul.

”Citeam chiar dimineață un interviu al antrenorului Cristi Moldovan în care spunea că ea nu s-a putut antrena. Aici vorbim de o finală olimpică. Concursul este concurs și trebuie să fii pregătit, pentru că altfel riști, Doamne ferește, să pățești altceva și mai grav.

Vorbim de bârnă, este un aparat la care are nevoie să își folosească ambele picioare, toată greutatea este pe glezne, are nevoie să împingă la elemente și atunci dacă ea nu poate… nu are stabilitate pe picioare… atunci nu poate să facă exercițiul. Ești pe 10 cm, nu ești pe sol. Nu ai cum să forțezi oricât ți-ai dori…”, a declarat Roșu pentru .

Monica Roșu știe ce dureri are Iordache

Monica Roșu a ținut să-i ia apărarea Larisei Iordache și a spus că majoritatea sportivilor nu renunță la prima durere care apare, ci încearcă să ducă totul pe picioare, dar sunt cazuri în care nu se poate face nimic.

”Și eu am concurat la Campionatul European cu infiltrații în gambă. Sportivii acceptă și suportă foarte multe dureri pentru a putea concura, pentru a-și îndeplini visul, mai ales când știi că ai o șansă să fii pe podium…

Nu renunță nimeni la prima durere, să nu se înțeleagă greșit. Când sunt cazuri din acestea, nu ai ce să faci”, a încheiat fosta campioană olimpică, acum în vârstă de 34 de ani.

Iordache a ieșit șchiopătând după calificări

Larisa Iordache, notată cu 14.133 în calificări, a fost nevoită să facă pauză câteva zile, după ce a suferit o la aterizarea de la sărituri. A anunţat ulterior că va concura în finală, însă marţi a fost nevoită să renunţe din cauza durerilor.

Gimnasta noastră a izbucnit în lacrimi după aterizarea din calificările probei de bârnă, fiind consolată de antrenor. Atunci au intrat și paramedicii în acțiune, iar Larisa Iordache a părăsit sala șchiopătând serios.

Larisa Iordache era singura reprezentantă a României într-o finală individuală, după ce Marian Drăgulescu a ratat calificarea la sărituri, iar Maria Holbură nu a trecut de calificări în nicio probă.