O candidată la Primăria Capitalei a fost executată silit de ANAF. Ce decizie a luat instanța

Angela Negrotă, de profesie juristă, se află pe lista finală a celor 18 candidați la alegerile pentru Primăria Capitalei, programate pe 7 decembrie. La alegerile parlamentare din 2024, Negrotă a candidat din partea SOS România, partidul Dianei Șoșoacă, pentru un mandat de senator în circumscripția București.

Angela Negrotă a fost executată silit pentru suma de 2.085 lei

Negrotă se mai recomandă pe paginile de socializare drept activist civic, ea fiind adepta mai multor teorii conspiraționiste. Este membru al Coaliției STOP 5G România, o grupare care se opune implementării tehnologiei 5G, s-a declarat împotriva cărții de identitate electronice și și-a exprimat susținerea pentru Cezar Avramuță, cunoscut și ca „Stegarul dac”. Astfel, a participat la diverse manifestații organizate în București.

Numele Angelei Negrotă apare într-un dosar al cărui obiect este „contestație la executare”, înregistrat pe 4 octombrie 2023 la Judecătoria Sectorului 6, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată, intimat figurând ANAF-Administrația Sector 6 a Finanțelor Publice. Instanța a arătat că ANAF, la data de 08.09.2023, a emis în cadrul dosarului fiscal titlul executoriu şi somaţia din 8.09.2023 pentru punerea ȋn executare a sumei de 2.085 lei ȋmpotriva contestatoarei Angela Negrotă.

, suma de 2.085 lei a fost pusă ȋn executare pe baza următoarelor titluri de creanță: suma de 500 lei, cu titlu de amendă contravențională în temeiul procesului verbal de constatare a contravenției din 21.12.2021, suma de 1.500 lei, cu titlu de amendă contravențională ȋn temeiul procesului verbal de constatare a contravenției din 21.12.2021, suma de 85 lei reprezentând impozit pe venit.

Prin sentința civilă din data de 19.01.2023, pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 București, rămasă definitivă prin neapelare, a fost admisă plângerea contravențională formulată de petenta Angela Negrotă împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției din 21.12.2021 și s-a dispus anularea acestuia ca nelegal.

Procedura de comunicare a procesului verbal a fost nelegal efectuată

Verificând suma pus în executare în temeiul titlului executoriu din 8.09.2023, instanța a constatat că se impune anularea în parte a acestuia, pentru suma de 2.000 lei, potrivit considerentelor ce vor fi expuse în continuare. Referitor la suma de 500 lei, pusă în executare în temeiul titlului de creanță constând în procesul verbal de constatare a contravenției din 21.12.2021, anularea procesului verbal în cadrul sentinței civile impune anularea în parte a titlului executoriu pentru această sumă.

În ce privește suma de 1.500 lei, pusă în executare în temeiul procesului verbal de constatare a contravenției din 21.12.2021, instanța a constatat, în acord cu susținerile contestatoarei Angela Negrotă, că procedura de comunicare a procesului verbal de constatare a contravenției a fost nelegal efectuată, prin omisiunea indicării adresei complete a contestatoarei. Astfel, atât comunicarea prin poștă, cât și procesul verbal de îndeplinire a procedurii de comunicare prin afișare au fost viciate, prin omisiunea indicării adresei complete a contestatoarei, nefiind indicat etajul apartamentului ce constituie domiciliul său.

Or, potrivit art. 164 alin. 2 lit c) Cod Procedură Civilă – „dovada de înmânare a citației sau a altui act de procedură ori, după caz, procesul-verbal va cuprinde: c)numele și prenumele sau denumirea, după caz, și domiciliul ori sediul destinatarului, cu arătarea numărului etajului, apartamentului sau camerei, dacă cel citat locuiește într-o clădire cu mai multe etaje ori apartamente sau în hotel, precum și dacă actul de procedură a fost înmânat la locuința sa, depus în cutia poștală ori afișat pe ușa locuinței”.

Instanța a anulat titlul executoriu și somația de executare

Potrivit articolului 164 alin 3 „cerințele de la alin. (1) lit. […] c) sunt prevăzute sub sancțiunea nulității”, dispoziții care instituie o prezumție relativă de vătămare procesuală în favoarea contestatoarei, dat fiind faptul că sancțiunea nulității este expres prevăzută de lege. În consecință, instanța a constatat că, referitor la suma de 1.500 lei, ce nu fusese comunicat în condițiile legii. Ținând cont de aceste aspecte, raportat la dispozițiile art. 226 Cod Procedură Fiscală, instanța a arătat că se impune anularea titlului executoriu și a somației de executare din 05.02.2020 și pentru suma de 1.500 lei, potrivit considerentelor mai sus arătate.

În ce privește suma de 85 lei, ce reprezintă impozit pe venit, instanța a reținut că nu au fost invocate critici de nelegalitate a executării silite, contestatoarea Angela Negrotă invocȃnd exclusiv stingerea creanței prin plată. Or, în condițiile în care plata a fost efectuată ulterior emiterii titlului executoriu (3.10.2023, potrivit chitanței depuse la dosar), acest aspect nu impactează asupra legalității titlului executoriu, care, fiind emis în condiții de legalitate, în temeiul unui titlu de creanță valabil, urmează a fi menținut. În acest caz, executarea silită, valabil demarată pentru suma de 85 lei, a fost stinsă prin plata debitului la data de 3.10.2023, nefiind incident un motiv de nulitate a titlului executoriu, se menționează în dosarul consultat de FANATIK.

Pentru motivele mai sus arătate, instanța a menționat că se impune soluția admiterii în parte a contestației la executare și anularea în parte a executării silite, respectiv a titlului executoriu și a somației din data de 08.09.2023, în limita sumei de 2.000 lei, instanța urmând a respinge ca neîntemeiată contestația la executare pentru diferența de 85 lei. Ca urmare a soluției de admitere în parte a contestației la executare, instanța a arătat că va dispune restituirea către contestatoare a taxei judiciare de timbru în cuantum de 145 lei. Această hotărâre a fost luată de Judecătoria Sectorului 6 pe 2 februarie 2024.