News

O candidată la Primăria Capitalei, susținătoare a lui Călin Georgescu, promovează teorii halucinante. Numele ei a apărut într-o variantă de guvern cu Șoșoacă prim-ministru

O candidată la Primăria Capitalei susține teorii de-a dreptul halucinante, pe modelul lui Călin Georgescu. Cine e Angela Negrotă și ce conspirații îmbrățișează?
Dan Suta
21.11.2025 | 17:00
O candidata la Primaria Capitalei sustinatoare a lui Calin Georgescu promoveaza teorii halucinante Numele ei a aparut intro varianta de guvern cu Sosoaca primministru
SPECIAL FANATIK
O candidată la alegerile pentru Primăria Capitalei, fană a lui Călin Georgescu, teorii halucinante în spațiul public. Foto-montaj: FANATIK
ADVERTISEMENT

O candidată la Primăria Capitalei îmbrățișează teoriile conspiraționiste ale lui Călin Georgescu. Juristă de profesie, Angela Negrotă, înscrisă în cursa electorală din 7 decembrie care are loc la București, consideră că aparatele de validare ale călătoriilor cu transportul public sunt nocive pentru sănătate.

O candidată la alegerile pentru Primăria Capitalei figura într-un guvern imaginar cu Călin Georgescu președinte și Diana Șoșoacă prim-ministru

Pe lista candidaților la alegerile din București se află și persoane mai puțin cunoscute, printre care și Angela Negrotă, care în trecut a cochetat cu formațiunea politică a Dianei Șoșoacă, S.O.S. România. Cu formare juridică, candidata independentă a figurat, în luna decembrie 2024, într-un scenariu de guvern format de AUR-POT-SOS în care ar fi preluat funcția de Avocat al Copilului, instituție inventată de oamenii lui Șoșoacă, separată de Avocatul Poporului.

ADVERTISEMENT

În guvernul pur fantezist în care Diana Șoșoacă ar fi fost în fruntea guvernului, Angela Negrotă ar fi făcut echipă cu fiul lui Cozmin Gușă (vehiculat la Ministerul Tineretului) sau Luis Lazarus (propus pentru inovare și digitalizare). Varianta guvernului imaginat de șefa S.O.S. România era gândită în ipoteza în care Călin Georgescu câștiga alegerile prezidențiale. Așa cum știm, turul doi a fost anulat, iar visul Dianei Șoșoacă a fost spulberat.

Angela Negrotă se ia la trântă cu tehnologia 5G

Revenind la Angela Negrotă, pentru mulți o necunoscută, este o protestatară de care suveraniștii nu sunt străini. Candidata la Primăria Capitalei a creat o asociație intitulată „Stop 5G România” și a declarat, la fel ca și Călin Georgescu, că virusul SARS-COV-2 nu există, criticând Organizația Mondială a Sănătății pentru că a declanșat pandemia în 2020. Pe site-ul asociației Angelei Negrotă se regăsesc câteva dintre cele mai tulburătoare teorii conspiraționiste. Aflăm, de pildă, că internetul wireless creează necazuri oamenilor, femeia fiind chiar și împotriva aparatelor de validare a călătoriilor cu metroul sau autobuzul. Totodată, femeia a apărat, în stradă, și cauza lui Cezar Avrămuță, celebrul Stegar Dac, după ce a fost arestat pentru că a lovit jandarmii la protestele pro Călin Georgescu.

ADVERTISEMENT
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie....
Digi24.ro
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore

Teoriile halucinante ale femeii care se visează la primărie: „Microundele vă iradiază”

Într-una dintre ieșirile sale publice, Angela Negrotă a spus de ce crede că tehnologia 5G este una periculoasă, afirmații care nu sunt susținute de absolut niciun studiu științific, dar care au priză la internauții care caută tot felul de povești abracadabrante în social media. „Această tehnologie 5G este o tehnologie militară, invazivă. Microundele vă iradiază, poate afecta foarte grav sănătatea și afectează grav și mediul înconjurător, animalele și plantele. Ei (n. red.: se referă la aleși) au făcut acest proiect de lege pentru facilitarea 5G, adică să pună pe toți stâlpii de iluminat, pe stații de autobuze, în casele noastre, în curțile noastre, pe monumentele istorice, antene”, sunt câteva dintre declarațiile șocante făcute în 2022, la un protest, de politiciană.

ADVERTISEMENT
Decizia Federaţiei Române de Gimnastică a fost anunțată:
Digisport.ro
Decizia Federaţiei Române de Gimnastică a fost anunțată: "Şocul e imens! S-a hotărât în unanimitate"

Negrotă a depus memorii la ANCOM în care susține că tehnologia 5G modifică ADN-ul

Negrotă nu și-a exprimat ideile doar la manifestațiile în stradă, ci a bătut insistent la multe uși ale instituțiilor statului, luând la un moment dat cuvântul într-o ședință ANCOM unde se dezbătea implementarea tehnologiei 5G în țara noastră. În memoriile pe care le-a depus în numele asociației pe care o reprezintă, candidata la alegerile din București menționa nici mai mult, nici mai puțin decât că antenele de telefonie mobilă și tehnologia 5G modifică ADN-ul uman! O teorie de-a dreptul copleșitoare pentru lumea științifică!

Planul de pace al lui Trump pentru Ucraina „creează probleme României”. Cum a...
Fanatik
Planul de pace al lui Trump pentru Ucraina „creează probleme României”. Cum a ajuns să fie prins cu ușa Zelenski: „Formă de presiune”
„Cine va avea 150.000 de voturi va fi Primarul Bucureștiului”. Mitică Dragomir dezvăluie...
Fanatik
„Cine va avea 150.000 de voturi va fi Primarul Bucureștiului”. Mitică Dragomir dezvăluie ce „pile” are fiecare candidat și cine se va retrage! Exclusiv
Ce cadou i-a făcut Donald Trump lui Cristiano Ronaldo la Casa Albă. Starul...
Fanatik
Ce cadou i-a făcut Donald Trump lui Cristiano Ronaldo la Casa Albă. Starul portughez e din nou în centrul atenției
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Dan Suta
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
Parteneri
Bombă! A vorbit Valentin Ceaușescu. Fiul lui Nicolae Ceaușescu a rupt tăcerea și...
iamsport.ro
Bombă! A vorbit Valentin Ceaușescu. Fiul lui Nicolae Ceaușescu a rupt tăcerea și a vorbit fără rețineri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!