O cântăreață celebră a murit la 65 de ani. S-a luptat mai mulți ani cu o boală grea

O celebră cântăreață s-a stins din viață la vârsta de 65 de ani. A făcut parte dintr-un cunoscut grup muzical cu mai mulți ani în urmă. Aceasta s-a luptat, timp de mai mulți ani, cu boală grea.

O cântăreață celebră a murit la 65 de ani. Care a fost cauza decesului

Cântăreața Linda Nolan, care a făcut parte din grupul pop The Nolans, . În urmă cu 20 de ani, artista a fost diagnosticată cu cancer la sân.

În anii ’70, artista a devenit cunoscută alătur de surorile Coleen, Maureen, Bernie, Denise și Anne. Acestea au lansat mai multe hituri, printre care și “I’m In The Mood for Dancing”, din 1980.

Grupul a mai lansat și alte hituri de-a lungul anilor, precum “Gotta Pull Myself Together” și “Attention to Me”. Linda Nolan a părăsit grupul în anul 1983. Aceasta s-a reunit cu surorile sale de câteva ori pentru a susține câteva spectacole.

Linda Nolan a avut un rol într-o producție din West End Blood Brothers. În plus, a fost editorialistă la Daily Mirror și a scris un bestseller de memorii.

Christine Lampard, prezentatoarea emisiunii Loose Women, a făcut anunțul morții artistei în episodul de miercuri, difuzat la ITV. Vedeta a spus că este “o veste foarte tristă”.

În 2005, a fost diagnosticată cu cancer, după care a urmat o perioadă de remisie. Boala a recidivat, însă, și a ajuns la creier în anul 2023.

Colleen Nolan, prezentatoare TV, a transmis că este “complet devastată” de . Aceasta a spus despre Linda că a fost “un far de dragoste, bunătate și putere”.

“Spiritul, umorul și râsul ei erau contagioase, prezența ei putea lumina orice cameră. Linda avea o inimă plină de compasiune și știa întotdeauna cum să aducă alinare și bucurie celor din jurul ei”, a mai spus prezentatoarea pe pagina sa de Instagram.

Cântăreața s-a luptat ani buni cu boala

În ciuda faptului că avea probleme mari de sănătate, Linda Nolan a fost optimistă până în ultimul moment. Aceasta a făcut declarații de curând, spunând că nu a crezut că va apuca vârsta de 65 de ani.

“Am crezut că cea de-a 60-a aniversare a mea va fi ultima, dar sunt încă aici, cinci ani mai târziu. Este ușor să stai deoparte și să devii deprimată, dar eu încă merg mai departe”, a declarat regretata artistă pentru , în decembrie.

Săptămâna trecută, artista a spus, pentru același ziar, că se simțea mai bine după ce a avut “o criză de gripă” de Crăciun. După două zile, însă, cântăreața a ajuns la spital din cauza unor probleme respiratorii.

De pe patul de spital, Linda Nolan a continuat să fie activă în mediul online. Mai mult, marți și-a actualizat poza de profil de pe X (Twitter). În biografie, a scris următoarele: “Trăind cu cancer, NU luptând sau murind din cauza lui”.