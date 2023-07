O cântăreață de muzică populară, probleme uriașe în dragoste: “Părinții mei nu au fost de acord”

Cosmina Cruceru Grigoraș este o femeie împlinită și fericită. Trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul ei, însă începuturile relației au fost mai dificile. În exclusivitate pentru FANATIK, cântăreața povestește care este motivul pentru părinții

Cosmina Cruceru Grigoraș a fost cerută în căsătorie după 2 săptămâni de relație: “Aveam 18 ani”

Celebra artistă care a devenit virală pe TikTok ne-a povestit totul despre începuturile relației cu soțul său. Avea doar 18 ani când l-a cunoscut pe Florin, mai mare cu 12 ani decât ea. A cerut-o de soție la doar 2 săptămâni de relație. Artista spune că nu le-a ascuns nimic părinților, mai ales că relația pe care o are cu tatăl său este una foarte apropiată.

“Povestea noastră de dragoste a început acum 11 ani. Aveam 18 ani ( fără 1 lună) iar soțul meu, Florin, 30 de ani. Oarecum, eu având o relație foarte frumoasă cu tatăl meu și pentru că îi spuneam mereu că voi avea un soț așa cum este el. Incluzând și maturitatea, o vârstă mai înaintată decât a mea, dar nu știu cât a băgat el de seamă pe atunci.

Eu nu am fost foarte surprinsă de ce mi se întâmplă, de faptul că mă îndrăgosteam de Florin. Nu mai pun că după doar 2 săptămâni el mi-a oferit inelul de logodnă.

Iar eu bineînțeles că am acceptat pentru că se întâmplau lucrurile așa cum simțeam că trebuie să se întâmple. La mine. Din prima zi din care am început să vorbim, tot atunci l-am anunțat și pe tata.

Și nu pentru că eram eu perfecțiunea întruchipată, ci pentru că mereu, cu tatăl meu, am avut și avem o relație apropiată”, a declarat Cosmina Cruceru Grigoraș pentru FANATIK.

Artista virală pe TikTok și-a speriat părinții cu măritișul: “Panică totală”

Cosmina Cruceru Grigoraș le-a dat ceva palpitații părinților, atunci când le-a spus că Cu toate acestea, nunta a avut loc 3 ani mai târziu, după ce artista și-a terminat studiile.

La începutul relației, părinții Cosminei nu au fost de acord cu relația celor doi. În plus, soțul artistei a cost supus unor teste, pentru a le demonstra părinților că e demn de fata lor.

“Eu nu am avut și nu am prietene. Îl am pe tata. În sfârșit…nu au fost de acord în nici un fel. E și normal, nu? 18 ani…până atunci nici nu prea ieșeam și deodată fata se mărită. Panică totală.

Dar i-am liniștit, doar era un simplu inel nu aveam să mă mărit tot atunci, căci aveam studiile de terminat, ci după 3 ani. În anul 3 de facultate eram, țin minte. Florin a urmat o lungă serie de teste și probe, pentru că oricum nu avea încotro.

Ideea e că eu voiam să fiu și cu el, dar să fiu în continuare și cu părinții mei în aceeași relație ca și până atunci. Pentru că am niște părinți isteți și și-au dat seama de acest lucru, au acceptat ideea. Florin, în acea perioadă locuia în străinătate, dar ulterior s-a retras în România”, a mai adăugat artista.

Cosmina Cruceru Grigoraș, minune după 6 ani de încercări: “Aveam probleme cu infertilitatea”

Artista este o mămică fericită. Are un băiețel minunat, de care este tare mândră. Cu toate acestea, minunea a venit după 6 ani de încercări. Cosmina Cruceru Grigoraș povestește cât de fericiți au fost ea și soțul ei atunci când au aflat că este însărcinată.

“În prezent avem un bebe, Carol, băiețelul nostru scump. Șase ani l-am așteptat, pentru că eu am avut mici probleme de infertilitate.

Aici doar Dumnezeu a făcut o minune să rămân însărcinată și să am o sarcină ușoară. Ce să spun.

Au fost momente foarte grele. Dar prin rugăciune și pentru că Dumnezeu ne-a îndrumat pașii spre Mănăstirea Ghighiu, unde se află icoana Maicii Domnului “Siriaca”, a venit și minunea.

Când îmi aduc aminte acel moment când după 3 teste pozitive, pentru că nu ne vedem să credem, am văzut cele 2 linii, efectiv am izbucnit în plâns. Dar un plâns de eliberare și de fericire la cote maxime. Un moment unic. Cam asta despre noi. Fiecare om are o poveste, iar noi o avem pe a noastră. Doar sănătate să fie, pentru că asta e cel mai important”, a mai spus Cosmina Cruceru Grigoraș pentru FANATIK.