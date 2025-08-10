News

O caracatiță a evadat din acvariu și a încercat „să înghită” un copil de 6 ani. Scenele de groază s-au derulat sub privirea terifiată a mamei

Cum a ajuns un copil să fie atacat de o caractiță gigant chiar sub privirile mamei sale. Incidentul a avut loc în timpul unei vizite la acvariu.
Claudia Şoiogea
10.08.2025 | 08:30
O caracatita a evadat din acvariu si a incercat sa inghita un copil de 6 ani Scenele de groaza sau derulat sub privirea terifiata a mamei
O caracatiță a atacat un băiat de 6 ani sub privirile mamei. Sursa foto: Pixabay

O mamă a trăit clipe de groază după ce a mers în vizită la un acvariu împreună cu fiul ei. O caracatiță a evadat și l-a atacat pe cel mic, în încercarea de a-l înghiți. În urma incidentului, micuțul a rămas plin de vânătăi de la încheietura mâinii până la subraț.

Copil de 6 ani, atacat de o caractiță gigant evadată din acvariu

O vizită la acvariu s-a transformat într-un episod de coșmar pentru o mamă și fiul ei. Cei doi habar nu aveau că întreaga experiență nu va fi deloc una plăcută, așa cum au plănuit. Pe TikTok, femeia a povestit întregul episod de coșmar.

Britney a mers cu fiul ei la Acvariul din San Antonia, Texas. La un moment, o caracatiță gigant s-a atașat de brațul fiului ei. În postarea din mediul online, se poate observa cum brațul băiețelului este acoperit cu urme de ventuze închise la culoare. Femeia a povestit că totul s-a întâmplat din cauză că acea caracatiță era deja pe jumătate ieșită din bazin.

„Fiul meu e foarte echilibrat când vine vorba de animale, așa că atunci când și-a băgat brațul acolo și mi-a spus calm: ‘Mamă, nu mă lasă să plec’. Mi-am dat seama că e ceva în neregulă”. Am încercat să-l ajut să coboare de pe treaptă și să-l trag înapoi, dar caracatița nu voia să-i dea drumul.”, a povestit Britney.

@britneytaryn My son has visited the same octopus every week for 3 years. She always loved him until today, when she tried to pull him into the tank. It took 3 aquarium employees to get her off. Was it affection? Recognition? Or something more dangerous? We thought it was a sweet animal bond… until it left bruises. And when we walked back later, she changed color the second she saw him. 🎥 Watch til the end. 💬 Tell me: Was this love or a warning sign? 🧠 Octopus experts, weigh in. #Octopus #AquariumStory #AnimalBondGoneWrong #OctopusBehavior #SeaLife #AnimalInstinct #MarineBiology #ParentingTikTok ♬ original sound – Britney Taryn

Cum explică reprezentanții acvariului cele întâmplate

În replică la videoclipul postat de mama băiețelului, reprezentanții acvariului au spus că siguranța vizitatorilor, a personalului, dar și a animalelor este pe primul loc. De asemenea, aceștia au mai spus că bazinul cu caracatița nu este unul interactiv, ci a fost construit astfel încât să protejeze vizitatorii și animalele.

Potrivit reprezentanților acvariului din Texas, pentru a ajunge la caracatiță, o persoană trebuie să se aplece complet peste peretele bazinului și să introducă mâna la aproximativ 60 de cm adâncime. Având în vedere cele întâmplate, reprezentanții acvariului sunt de părere că femeia și-a aplecat copilul peste barieră, astfel încât cel mic să ajungă la caracatiță.

„Caracatițele sunt creaturi extrem de inteligente și curioase, iar interacțiunile lor cu oamenii sunt, de regulă, jucăușe și exploratorii. Cu toate acestea, orice contact cu un animal implică riscuri, motiv pentru care avem protocoale stricte pentru a asigura siguranța tuturor.”, au spus reprezentanții acvariului.

Britney, mama băiatului atacat de caracatiță, nu a fost deloc de acord cu afirmațiile făcute de reprezentanții acvariului. Femeia susține că nu și-a aplecat copilul peste barieră și că toate declarațiile sunt false și defăimătoare. Britney a povestit că fiul ei nu a primit deloc asistență medicală. Ba mai mult, ei nici măcar nu i s-a cerut să semneze un raport de incident.

În urma incidentului produs la acvariul din Texas, PETA a cerut eliberarea caracatiței gigant.

