O celebră artistă de muzică populară, noua senzație a TikTok-ului: “Nu mă așteptam să aibă atâta succes”

Cosmina Cruceru Grigoraș este noua vedetă a TikTok-ului. A dat lovitura cu noua piesă, care a devenit virală. Artista de muzică de petrecere și-a deschis sufletul în fața noastră și a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre succes, familie și proiecte de viitor.

Artistă celebră, virală pe TikTok

Cosmina Cruceru Grigoraș a devenit virală pe TikTok după ce și-a lansat cea mai recentă melodie de-ale sale. Artista a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre viața ei, dar și sursa de inspirație a piesei care i-a adus celebritatea.

În altă ordine de idei, cântăreața a dezvăluit amănunte din intimitatea relației pe care o are cu soțul ei și susține că diferența mare devârstă dintre ei nu e una care să deranjeze.

Cosmina Cruceru Grigoraș recunoaște: “Lumea muzicală nu este lipsită de răutate”

Cum faci față provocărilor lumii moderne? Cum reușești să împaci muzica populară, tradiția, cu cea de petrecere, cu tehnologia, cu nevoia tot mai mare de reinventare?

– Pur și simplu totul vine de la sine, datorită faptului ca fac ceea ce îmi place, iar asta mă ajută foarte mult. Îmi este ușor să îmbin genurile muzicale, pentru că am studiat muzică din copilărie, iar experiența își spune cuvântul. Iar în ceea ce privește tehnologia și nevoia de reinventare, țin cu ușurință pasul cu tot ce este nou și de actualitate, pentru că fac parte din generația tânără.

Există răutate în lumea muzicală? Poți să ne povestești un episod care te-a necăjit în cariera ta, dar peste care ai reușit să treci?

– Ca în orice domeniu, lumea muzicală nu este lipsită de răutate, dar aș prefera să o numesc mai finuț, “competiție”. Iar dacă o privești din acest unghi, este un lucru benefic pentru că te ajuta sa îți menții dorința de dezvoltare și de creștere profesională. Din fericire pentru că am știut să mă feresc și am preferat sa fiu pe cont propriu și să nu depind de cineva, nu a avut cine să îmi poată face rău și sper să nu am astfel de episoade.

Cu ce artist din muzica folclorică / petrecere ți-ai dori să cânți măcar o dată și de ce?

– Am foarte mulți artiști pe care îi îndrăgesc, în momentul de față. Nici nu m-aș putea opri la un singur nume. Îmi plac mulți artiști din diferite zone muzicale. În momentul de față îmi doresc nespus o colaborare muzicală cu un artist renumit, dar prefer să dezvălui la momentul potrivit. Prefer să fac și apoi să vorbesc.

“Îmi doresc al doilea copil”

Ce ai învățat despre viață de când ai devenit mamă? Cum e să ai grijă de copil și de carieră în același timp?

– În primul rând am învățat să nu mă mai stresez din orice, așa cum o făceam înainte. Să nu mai pun orice lucru sau orice cuvânt la suflet și să dau importanță doar lucrurilor care contează cu adevărat. Îmi doresc ca al meu copil să aibă o mamă sănătoasă și dedicată.

Ți-ai dori un al doilea copil? Cum crezi că te-ai descurca în formulă de 4 în familie?

– Da. Îmi doresc pentru că așa am văzut la părinții mei și pentru că și eu am crescut cu frate în casă. El este mai mare, am învățat să împart și m-a făcut mereu să mă simt protejată. Deci cu siguranță în viitor, dacă Dumnezeu va dori, ne dorim al doilea copil. Am mare ajutor din partea soțului, deci cred că ne-am descurca de minune. Important este să fim sănătoși și să ne înțelegem în continuare ca până acum.

Cum a fost copilăria ta? Mergeai în vacanțe la bunici?

– Vacanțele de vară la bunici sunt cele mai frumoase, eu așa cred. Copilăria mea a fost una superbă. Am multe amintiri frumoase.

Cosmina Cruceru Grigoraș, relație specială cu părinții

Ce lucruri ai învățat de la părinții tăi? Ai fost mai mult fata mamei sau fata tatei?

– Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru părinții pe care mi i-a dăruit și sper la rândul meu să fiu un părinte cel puțin la fel de bun, pentru copilul meu. Am avut mereu o relație apropiată cu părinții mei.

Ei mi-au insuflat principii de viață sănătoase după care mă voi ghida mereu. M-au învățat cum să fiu un om cumpătat, bun, credincios și mi-au spus că orice s-ar întâmpla în viață, tot copilul lor iubit voi rămâne. Ca orice fată, am avut și am în continuare o relație specială cu tatăl meu. Iar mama mea este motorul familiei noastre. Fără ea nimic nu ar mai fi la fel. Îmi iubesc părinții nespus .

“Inițial, părinții mei nu au fost de acord să fac muzică”

Cum ai decis să faci muzică? Cine te-a îndemnat?

– Încă din copilărie mi-a plăcut muzica și am simțit că ăsta va fi viitorul meu. Țin minte că încă de la o vârstă fragedă eu cântam cu telecomanda în mână pe post de microfon și țineam concerte în fața oglinzii. Sinceră să fiu, inițial părinții nu au fost de acord cu dorința pe care mi-am exprimat-o atunci. Ei voiau să fiu doctor sau profesor. Orice altceva în afară de muzică. Pentru că nu o vedeau ca pe o meserie serioasă, dar eu încăpățânată de mică fiind, am insistat și m-au dus la cursurile de pian.

Așa a început totul. În clasa a 5-a am dat examen de admitere la Colegiul Național de Arta Octav Bancilă din Iași unde am fost admisă, unde în prezent sunt profesor de canto. Au urmat mai apoi studiile in cadrul Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași, Facultatea de interpretare și studii muzicale teoretice, secția canto clasic și Masterul de asemenea. Nu aș schimba nimic. Totul a fost făcut la timpul potrivit.

Cosmina Cruceru Grigoraș și soțul, diferență de vârstă de 12 ani: “Este perfect așa”

Cum l-ai cunoscut pe soțul tău? Ai simțit de atunci că va rămâne dragostea vieții tale?

– Noi am vorbit ceva timp pe internet, aproximativ șase luni, timp în care sincer, eu fără sa îl cunosc “face to face”, am simțit ca el este pentru mine. Este un om special, mă iubește Dumnezeu atât pot spune. Diferența de vârstă dintre noi este de 12 ani și vreau să spun că din punctul meu de vedere este perfect așa. Din toate privințele.

Cum arată o zi în familia voastră, atunci când sunteți împreună?

– Cel mai mult ne place să stăm împreună și poate că suntem egoiști, dar ne place să fim doar noi. Împărțim atribuțiile ce țin de familie, de casă, etc. Ne ajutăm și ne sprijinim reciproc. Este foarte important pentru a menține . Nu este mereu totul roz, tocmai de asta cred că este o relație sănătoasă. Dar trecem cu ușurință peste micile neînțelegeri.

“Copilul a venit după 6 ani de așteptare, din cauza problemelor de sănătate”

Ai trecut vreodată prin depresia post natală?

– Nu. Atât de mult ne-am dorit acest copil, care a venit după 6 ani de așteptare din cauza unor probleme de sănătate ce au ținut de mine, încât eu nu am știut ce este aia depresie și nu am vrut să aud de așa ceva.

Nu spun ca e ușor, pentru că sunt nopți nedormite, oboseală, etc într-adevăr. Dar când îmi privesc copilul, uit de toate și mă simt un om împlinit. Acum din contră, sunt mult mai optimistă, mai puternică și mai motivată. Vreau să fie mândru de mama lui.

Astăzi, în 2023, după părerea ta, ce îi lipsește industriei muzicale românești?

– Dorința cu adevărat de a promova artiștii talentați. Nu o spun neapărat cu privire la mine, dar urmăresc emisiuni în care apar super voci, despre care mai apoi nu se mai știe nimic. Sunt multe de spus aici, dar mă rezum doar la atât.

Ai vreun regret, în plan personal?

– Nu am nici un regret, sincer. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate deciziile pe care le-am luat până în acest moment. Vedem ce rezervă viitorul .

“Nu mi-aș pune niciodată familia pe locul doi”

Ce nu ai face niciodată, nici pentru un milion de euro?

– Nu mi-aș pune familia pe locul doi niciodată, pentru nimic în lume. Nu merită. Cel puțin așa simt și așa privesc lucrurile.

Ce proiecte ai pentru anul 2023?

– Îmi doresc în primul rând să fiu sănătoasă și să reușesc pe plan muzical. Vreau ca muzica mea să ajungă la sufletul oamenilor. Recent am lansat un cântec, care se numește “Când mă privesc în oglindă”, și se bucură de succes.

Cred că este prima piesa a mea, care a răsunat atât de tare și asta îmi dă putere să merg mai departe. Și este și o confirmare că trebuie să continui ce am început încă din copilărie. Știu că este un loc și pentru mine și doar muncind voi reuși.

Cosmina Cruceru Grigoraș, senzația TikTok-ului

Spune-ne ceva despre noua piesă și succesul de pe TikTok! Te așteptai să devină așa virală pe celebra platforma?

– Cert este că nu mă așteptăm , mai ales că pagina mea de TikTok nu are un număr mare de abonați. Cred că mesajul cântecului a trecut anumite bariere, foarte mulți oameni s-au regăsit pentru că așa cum spun versurile, așa este și în viața de zi cu zi.

În momentul în care am compus cântecul nu treceam printr-o perioadă foarte bună, dar se pare că tocmai asta m-a inspirat și mă bucur în prezent de reușită. Sunt mândră pentru că linia melodică și versurile îmi aparțin și mă gândesc ca pe viitor să îmi compun toate piesele. Rezultatul mi-a confirmat că fac bine ceea ce fac.