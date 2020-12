O celebră cântăreață de muzică populară, la un pas de moarte. Detalii înfiorătoare

Celebra cântăreață de muzică populară Laura Haidău a povestit cu lacrimi în ochi despre o experiență nefericită pe care a trăit-o. Artista a dezvăluit că în urma unei operații banale a fost cât pe ce să nu se mai trezească după anestezia generală.

Laura Haidău este una dintre artistele iubite din Bucovina, însă a fost greu încercată de viață, după o experiență nedorită de nimeni. După o intervenție de apendicită, vedeta nu a mai reușit să se trezească, lucru care i-a făcut pe medici să se panicheze.

Singurul care a reușit să o readucă la viață a fost fiul ei adoptiv

Cântăreața a trăit un moment straniu! În timp ce toată lumea încerca să o readucă la viață, ea se vedea pe un câmp și credea că este în Rai. Singurul care a putut să o scoată din starea în care se afla și să se trezească a fost fiul ei, care a strigat-o de mai multe ori. Atunci, băiatul ei era mic și asta a făcut-o pe artistă să tresară.

„După anestezie nu m-am putut trezi. Auzeam în jurul meu: Nu se mai trezește, strigau medicii și asistentele că o pierdem, încercam să respir și nu puteam.

M-am trezit pe un imaș plin de verdeață și am spus: Doamne m-Ai adus în Rai și îți mulțumesc! L-am auzit apoi pe fiul meu că mă striga mama și m-am trezit”, a declarat cântăreața, scrie star popular.

După ce s-a trezit, cântăreața Laura Haidău a mărturisit emoționată că băiatul i-a spus că vrea să plece acasă 🙂

„M-a luat de mână și mi-a zis că vrea să mergem acasă. L-am crescut în spiritul adevărului și al dreptății”, mărturisește cântăreața.

Artista are un băiat înfiat, care acum este un bărbat în toată regulă, care are la rândul său familie. Cântăreața se bucură de liniște alături de cei dragi, mai ales că acum are și un nepoțel. Laura Haidău și-a ridicat o casă în Bucovina, în renumita zonă pitorească, unde locuiește cu familia sa.

„Dacă un an și 8 luni nu am fost în viața fiului meu, de nepotul meu m-am ocupat din primele zile de la naștere”, mai pune cântăreața.

