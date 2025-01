O cântăreață celebră susține că a intrat în legătură cu tatăl decedat, care a ajutat-o să-și descopere menirea: ”Încă de mică am știut că sunt diferită”

Viața ne poartă în locuri și situații neașteptate, schimbându-și cursul brusc și uneori radical. Ei bine, este situația și unei cunoscute interprete de muzică populară, care a decis să își concentreze energia pe un domeniu diferit care nu are legătură cu lumea artistică.

Artista care s-a reprofilat din punct de vedere profesional

, căci despre ea este vorba, este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populară a noii generații. Aceasta este foarte apreciată de public pentru talentul ei muzical, dar cu toate acestea a ales să își schimbe parțial domeniul de activitate, fiind foarte conectată cu Universul și Divinitatea.

Contactată de FANATIK, tânăra a povestit despre premonițiile pe care le trăiește și despre legământul pe care spune că-l are cu astrele și puterile divine. Ea susține că a existat o perioadă în care își renega harul, dar un moment cumplit a făcut-o să realizeze să trebuie să își accepte abilitățile speciale.

Mai exact, moartea tatălui său a trezit-o la realitate. Cumva, Diana a simțit că sfârșitul părintelui ei se apropie. Ba chiar avea și vise premonitorii, iar din acel moment a decis să investească mai mult timp și interes pentru a-și dezvolta această latură.

„Eu mi-am pierdut tatăl în urmă cu doi ani. A murit de o boală incurabilă, el nu și-a mai dorit să trăiască, având cancer. Cancer a avut și tatăl lui, adică bunicul meu. A murit la aceeași vârstă la care a murit și tatăl meu. Era ceva karmic acolo între ei.

Nu m-a afectat neapărat moartea tatălui meu pentru că știam treaba asta, am presimțit cumva că va muri. Încă de mică am premoniții și am simțit că dețin anumite abilități, dar le-am negat. Am făcut asta din cauza societății. Nu eram integrată în grupuri sociale dacă spunem că sunt diferită.

„Nu credeam într-un Dumnezeu biblic”

Eu eram diferită de mică. Cumva, am fost un copil care eclipsa prin aura mea. Am studiat și în facultate consilierea psihologică, iar muzica am studiat-o în paralel. Mi-am dat seama că nu e totul ceea ce pare în Universul ăsta. Încă de mică am avut o conexiune foarte mare cu Divinitatea, cu îngerii mei păzitori.

Fiind pe drumul meu al vindecării, al spiritualității, pentru că mă pasiona foarte tare și nu credeam într-un Dumnezeu biblic, al societății, am început să caut chestii. Mi se arătau lucruri. Chakrele mele, chakra celui de-al treilea ochi, adică cele cinci clar simțiri.

Clar cunoaștere, clar vedere, clar viziune și așa mai departe. Acestea îmi erau foarte dezvoltate. Doar că, după ce a murit tatăl meu mi-am dat seama că eu trebuie să fac ceva cu asta. Am avut vise premonitorii, primeam mesaje din astral”, a declarat Diana Ionescu pentru FANATIK.

Mai mult, tânăra artistă profesează deja în domeniul spiritualității. Aceasta este terapeut și susșine cp a ajutat multe persoane să își deblocheze energiile sau să se reconecteze cu esența lor divină. Pasiunea a dus-o în punctul în care să meargă mai departe pe acest drum al spiritualității.

„Sunt și terapeut ThetaHealing și am ajutat foarte mulți beneficiari să se reconecteze cu esența lor divină, să-și recupereze puterea lor interioară. O ședință se desfășoară astfel: eu fiind un canal divin pentru beneficiarii mei, descărcăm din channeling toate mesajele de la sinele lor divin, fac regresii în alte vieți. Mi s-au activat aceste abilități, dar le-am acceptat și le-am integrat doar după ce a murit tatăl meu.”, a continuat ea.

„Mi se activase rana de abandon”

De asemenea, ea spune că după său a trecut printr-o perioadă a schimbării foarte aspră. A început să își accepte menirea și să înțeleagă mai bine lecțiile pe care le are în această viață pământească.

„Nu a fost o perioadă ușoară pentru mine pentru că m-am schimbat și eu. Am experimentat niște stări foarte rele. De exemplu, când tatăl meu era mort, toată lumea era la priveghi, eu m-am dus la eveniment să cânt.

Am trecut prin niște lucruri de genul ăsta și am avut și furie pe tata, la un moment dat. Mi se activase rana de abandon. Am trecut cu brio pentru că am integrat toate lecțiile sufletului meu, pe care eu mi le-am ales pentru că noi ne alegem la întrupare lecțiile pe care vrem să le integrăm aici, experiențele noastre.

Noi ne alegem părinții, ne alegem și numele. Poate că sună SF ce spun eu acum, dar cu siguranță planeta noastră și omenirea este într-o continuă expansiune. Spiritualitatea o să atingă un nivel maxim în cel mai scurt timp posibil.”, mai susține interpreta.

Diana Ionescu are planuri mari de viitor

Și, cum pasiunea și dăruirea pentru acest domeniu este mare, Diana Ionescu are planuri mari de viitor. Interpreta de muzică populară vrea să-și deschidă un cabinet, având la bază și diplome acreditate în acest sens. Ea spune că, în 2025, beneficiarii ei îi vor păși pragul noului ei sanctuar.

„Anul acesta o să îmi deschis și un cabinet. Până acum mergeam la beneficiarii mei acasă dacă aveau nevoie și de curățări energetice, sau făceam online. Terapia energetică lucrează chiar și de la mii de kilometri distanță.

Am și certificări în domeniu, chiar dacă eu am aceste daruri. Fac și chirurgie astrală, curățare energetică, absolut tot ce ține de partea asta. Comunic cu tatăl meu, fiind ghidul meu spiritual. Urmează să lansez o tehnică proprie de terapie și abia aștept. E o viață foarte frumoasă să trăiești în prezent. Îmi trăiesc viața în recunoștință.”, a încheiat aceasta.