O celebră influenceriţă din România, „topită” după jucătorul lui Dinamo: „Eu și băiatul ăsta am fost împreună în altă viață!”

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Show total nu doar pe teren, ci și în tribune la ultimul meci al celor de la Dinamo. „Câinii” au învins FC Voluntari cu 4-0 în etapa 4 din SuperLiga și au avut parte de o prezență deosebită în rândul suporterilor. O celebră influenceriță din România a pus ochii pe unul dintre jucătorii lui Nuno Campos. Postarea făcută public de aceasta.

Influencerița din România care a venit la Dinamo – FC Voluntari 4-0 pentru jucătorul „câinilor”

Trupa lui Nuno Campos a adăugat alte 3 puncte importante la zestre după Dacă Martin Pascual a avut-o pe soție alături, care , portarul Alaa Bellaarouch a avut în tribune o susținătoare de seamă. Mai exact, Oana Ioniță, care are peste 23.000 de urmăritori pe Instagram, l-a filmat pe fotbalist în timpul încălzirii.

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Ea a urcat videoclipul pe Instagram cu un mesaj amuzant. „A zis doamna cu tarotul că eu și băiatul ăsta am fost împreună în altă viață… Să văd dacă mă recunoaște”, a fost textul atașat postării influenceriței pe contul personal. Sosit în Ștefan cel Mare sub formă de împrumut cu opțiune de cumpărare definitivă de la formația portugheză Braga, jucătorul de 24 de ani a menținut poarta echipei sale intactă și a reușit deja să atragă toate privirile.

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De asemenea, Oana Ioniță este o fană a echipei din „Ștefan cel Mare”, ea postând mai multe povești la Insta Story prin care încuraja formația lui Nuno Campos.

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Pe ce considerente a fost adus Alaa Bellaarouch la Dinamo

în această vară a fost anunțată în exclusivitate de FANATIK. Cosmin Mihalescu, directorul sportiv de la Dinamo, a explicat pe larg de ce „câinii” au decis să îl aducă pe lusitan, deși îi mai aveau în lot pe Devis Epassy și Alexandru Roșca. „Un portar trebuie să apere șuturile adversarilor și asta este ceva ce Alaa a demonstrat de-a lungul carierei lui.

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A fost la cluburi foarte importante, a făcut parte din loturile lui Braga și Strasbourg și a avut concurență din partea unor portari care astăzi au cote extraordinare. Pe lângă intervențiile și reflexele pe care le are, jocul de picior a fost un factor foarte important în alegerea lui”, mărturisea oficialul dinamovist la finalul lunii iunie potrivit Radio Dinamo.

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