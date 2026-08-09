O coincidență sinistră sau un destin tragic? Ziua pe care Lionel Messi nu o va uita niciodată

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Pentru Lionel Messi, data de 8 august a devenit o zi încărcată de durere și rupturi imposibil de uitat. Pe 8 august 2026, , Jorge Messi, omul care i-a fost părinte, mentor, agent și sprijin în fiecare etapă a vieții. Iar exact cu cinci ani înainte, pe 8 august 2021, superstarul argentinian trăia cel mai greu moment profesional, mai exact despărțirea de FC Barcelona, clubul la care a crescut și pentru care a scris istorie timp de peste două decenii.

8 august 2026 – Ziua în care Lionel Messi și-a pierdut tatăl

Moartea lui Jorge Messi a zguduit lumea fotbalului. Tatăl lui Lionel a încetat din viață la 68 de ani, într-un spital din Rosario, după luni de suferință și tratamente repetate. Familia a confirmat decesul, care s-a produs pe 8 august 2026, în jurul orei locale 02:00, potrivit comunicatului oficial al spitalului.

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„Sanatorio Centro, prin directorul său medical, are misiunea dureroasă de a anunțat moartea pacientul Jorge Messi, la vârsta de 68 de ani, care s-a produs astăzi (n.r. – pe 8 august), la ora 02:00. Suntem alături de familie și de apropiați în aceste momente complicate și ne exprimăm cele mai sincere condoleanțe. Având în vedere legile privind protecția datelor pacienților și din respect pentru intimitatea familiei, nu vor fi furnizate alte detalii privind motivele medicale și circumstanțele în care s-a produs decesul”, se arată în comunicat, citat de publicația argentiniană Ole.

Comunicado del Sanatorio Centro sobre el fallecimiento de Jorge Messi: "SANATORIO CENTRO, a través de su Director Médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente JORGE MESSI, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00 hs… — Diario Olé (@DiarioOle)

Tatăl lui Lionel Messi a fost unul dintre pilonii din cariera marelui fotbalist. A reprezentat liderul unei familii care l-a ghidat pe Leo în carieră. Ba mai mult, Jorge Messi a preluat toate responsabilităţile din afara terenului pe care le avea superstarul argentinian. Acesta s-a luptat cu toate puterile pentru a obţine cele mai bune condiţii pentru fiul său, pe când el era doar un junior la Newell’s Old Boys. De asemenea, a mers alături de argentinian la Barcelona, în marea aventură europeană, în timp ce mama sa, Cecilia Cuccittini, a rămas în Rosario pentru a avea grijă de restul familiei.

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He left his best ever football club where he’s found peace and love for years on the 8/08 Also lost his first friend, father, teacher and idol

On the 8/08. August is the month Lionel Messi will never forget, most especially the 8th day of August 💔🥹 — Mr Wills (@Mrwills63)

8 august 2021 – Lacrimile lui Messi au cutremurat Barcelona

Cu cinci ani înainte de tragedia din 2026, Messi trăia o altă ruptură dureroasă. Pe 8 august 2021, într-o conferință de presă istorică, argentinianul își lua rămas bun de la FC Barcelona, clubul la care ajunsese la numai 13 ani și alături de care a atins cele mai mari performanțe posibile în fotbal.

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Despărțirea nu a fost dorită de Messi. Contractul său era pregătit, acordul era stabilit, dar regulile financiare impuse de La Liga au făcut imposibilă înregistrarea lui. Barcelona a anunțat oficial că nu îl poate păstra, iar argentinianul a fost nevoit să apară în fața presei cu ochii în lacrimi: „Nu eram pregătit pentru asta. Am crezut că voi rămâne”.

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După plecarea de la FC Barcelona, Lionel Messi a semnat cu Paris Saint-Germain, unde a evoluat timp de două sezoane, iar apoi a devenit simbolul proiectului , clubul american patronat de David Beckham care evoluează în Major League Soccer.

Lionel Messi a ajuns în Argentina, pentru înmormântarea tatălui său

Fotbalistul argentinian s-a deplasat în țara sa natală cu un avion privat din Statele Unite ale Americii, împreună cu soția sa, Antonella Roccuzzo, şi cei trei copiii ai lor, potrivit celor de la AFP. Aceștia au aterizat sâmbătă seară în Rosario, oraşul natal al argentinianului, în jurul orei 20:40 (ora locală), după care s-au urcat într-o dubă escortată de mai multe mașini de poliție. Înmormântarea lui Jorge Messi se va ține duminică, într-un cadru extrem de intim. Evenimentul va avea loc în Perez, o localitate din apropierea oraşului Rosario, situat la nord de capitala Buenos Aires.

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🚨| Lionel Messi has returned to Rosario, Argentina, following the passing of his father. 🇦🇷🕊️ — FÚTBOL HUB (@FutbolHub_)

Atât Federaţia Argentiniană de Fotbal, cât şi cei de la FC Barcelona, clubul care l-a primit pe Messi în Catalunia la vârsta de 13 ani, au fost printre primele instituții care şi-au exprimat regretul față de tragicul eveniment. „FC Barcelona îi mulţumeşte lui Jorge Messi pentru angajamentul său faţă de clubul nostru, pentru că i-a încredinţat începuturile şi anii strălucitori ai carierei de fotbal a fiului său, Leo”, au scris reprezentanții grupării de pe Camp Nou în comunicatul oficial.