O companie cu peste 12.000 de angajați anunță concedieri masive în România. Cine sunt oamenii care își pierd locul de muncă

Este vorba despre producătorul de cabluri Leoni Bistrița, care se confruntă în ultima perioadă cu o scădere a comenzilor pentru vehiculele electrice. De altfel, specialiștii cred că piața de automobile electrice nu va mai fi atât de solidă în contextul în care liderii politici nu mai sunt atât de siguri că acesta este viitorul.

O companie cu peste 12.000 de angajați anunță concedieri masive în România

”În contextul economic generat de scăderea drastică a comenzilor pentru vehicule electrice, Leoni Bistriţa este nevoită să ia măsuri pentru consolidarea şi stabilizarea sustenabilă a operaţiunilor fabricilor din Bistriţa. Compania are aproape 12.000 de angajați și o cifră de afaceri de 728 de milioane de euro.

şi operaţionale actuale în zona electromobilităţii şi ca urmare a informării de către managementul companiei a organizaţiei sindicale, s-a decis reducerea numărului de angajaţi cu până la 10%. Această măsură este necesară pentru a menţine competitivitatea şi viabilitatea pe termen lung a companiei”, este precizat într-un comunicat.

Conform , înainte de concediere vor fi făcute mai multe trieri. Mai mult, angajații vulnerabili, care sunt părinți unici, vor beneficia de protecție suplimentară.

, vor fi aplicate criterii de evaluare obiective, care vor ţine cont de evaluarea anuală a performanţelor profesionale, vechimea în cadrul companiei, competenţele şi calificările individuale, precum şi necesităţile operaţionale ale fiecărui departament.

Leoni România se pregătește să-și concedieze peste 1.000 de angajați

De asemenea, în cadrul acestui proces, categoriile vulnerabile (angajaţi care sunt părinţi unici etc.) vor beneficia de protecţie suplimentară. Aceste criterii sunt adoptate pentru a minimiza impactul social şi pentru a asigura un tratament corect şi echitabil pentru toţi angajaţii noştri”, mai transmite compania.

O veste bună pentru angajații concediați e că Leoni Bistrița se va implica și le va găsi acestora noi locuri de muncă. Desigur, această căutare va fi de durată pentru că nimeni nu le poate garanta oamenilor că își vor găsi un alt job, la fel de bine plătit sau care să fie aproape de casă, așa cum era precedentul.

”Ştim că astfel de decizii sunt dificile şi apreciem în mod deosebit dedicarea şi eforturile fiecăruia dintre colegii noştri, într-o perioadă plină de provocări în industria auto, însă această măsură este absolut necesară pentru a putea continua să construim un mediu de lucru stabil şi sustenabil pentru viitor”, mai este precizat în comunicat.

Leoni este un furnizor de fire, fibre optice, cabluri și sisteme de cabluri, dedicat sectorului auto și altor industrii. În total Leoni are 95.000 de angajați în 27 de țări și are venituri de 5,46 miliarde de euro. În România, Leoni are 12.000 de angajați și este printre cei mai importanți angajatori din țară.