O copilă de 11 ani a murit după ce s-a înecat într-un parc acvatic. De ce nu a intervenit salvamarul

O fetiță de doar 11 ani și-a pierdut viața după ce s-a înecat la un parc acvatic. Motivul pentru care salvamarul nu a salvat-o.
Alexa Serdan
23.08.2025 | 18:01
Un salvamar nu a intervenit să salveze o fetiță de 11 ani.

A fost invitată la o petrecere aniversară, însă finalul a fost unul tragic pentru o copilă de 11 ani. Tatăl micuței a dezvăluit că aceasta a murit după ce s-a înecat într-un parc acvatic. De ce nu a intervenit salvamarul care se afla în locația respectivă.

O copilă de 11 ani a murit după ce s-a înecat într-un parc acvatic

Kyra Hill, în vârstă de 11 ani, a lăsat un gol imens în sufletul familiei sale. Fetița și-a pierdut viața după ce s-a înecat într-un parc acvatic din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Tragedia s-a produs sub ochii oamenilor.

La momentul respectiv se afla și un salvamar. Dezvăluirea a fost făcută de tatăl copilei care a murit. Bărbatul pe numele său Leonard a apărut într-o emisiune de televiziune, unde a vorbit despre trauma care l-a marcat pentru tot restul existenței sale.

Prezent în show-ul Good Morning Britain, acesta a declarat că a privit cu groază cum micuța s-a scufundat sub apa tulbure de trei ori, relatează The Sun. În imaginile de pe camerele de supraveghere a observat și ce făcea salvamarul în vârstă de 17 ani.

Adolescentul nu a reușit să intervină la timp, deși stătea chiar în locul în care Kyra s-a înecat. Autoritățile au fost chemate imediat la fața locului. Poliția a deschis o anchetă pentru a afla cu exactitate cum s-a petrecut tragedia.

Salvamarul stătea în „poziția exactă” a Kyrei, în timp ce fata își dădea ultima suflare, susține tatăl fetei. Bărbatul a mai povestit că a simțit că salvamarul „nu se va scufunda niciodată sub apă” pentru a-i salva fiica.

De ce salvamarul nu a salvat-o pe Kyra

Oamenii legii care au analizat cazul fetiței de 11 ani care s-a înecat în parcul acvatic au dezvăluit ce se întâmplă cu salvamarul. Au cercetat situația și au precizat faptul că tânărul nu a intervenit pentru că nu era calificat.

Concret, adolescentul de 17 ani nu putea efectua „salvări în ape de suprafață”. Ancheta a mai scos la iveală faptul că fetița de 11 ani s-a înecat într-o întindere de apă adâncă, care atingea aproximativ 2,68 metri.

În prezent, părinții copilei luptă să li se facă dreptate. De asemenea, doresc să se implementeze măsuri de siguranță mai stricte în centrele de agrement, în speranța de a preveni o tragedie similară cu cea care a dus la moartea fetei.

Mai mult, familia micuței susține că salvamarul ar fi trebuit să le poată salva fiica de la înec. În aceeași notă, sunt de părere că are nevoie de o instruire mai bună având în vedere meseria pe care o practică la parcul acvatic.

Părinții Kyrei, despre lipsa de reacție a personalului

Părinții copilei care a murit la parcul acvatic susțin că personalul nu a reacționat deloc. Familia fetiței de 11 ani a subliniat faptul că nu există niciun plan sau protocol de urgență la centrul de agrement din Marea Britanie.

Mama micuței a mai transmis că niciun salvamar nu a fost instruit sau informat cu privire la modul de reacție într-o situație de urgență. Totodată, camerele de supraveghere de la piscină nu erau monitorizate la acea vreme.

Din păcate, a fost nevoie de peste o oră ca imaginile să fie verificate după sosirea salvatorilor. Abia după ce a trecut această perioadă un scafandru a localizat-o pe copilă și a reușit să-i aducă trupul neînsuflețit la suprafață.

Mai mult, părinții sunt supărați pe faptul că cei mici înoată fără a avea veste de salvare. În plus, adulților nu li se recomandă să participe la activitatea din parcul acvatic. Personalul nu ia în calcul faptul că se desfășoară o petrecere aniversară.

Având în vedere toate acestea, părinții Kyrei vor să solicite să se ia în considerare acuzația de omor din culpă gravă din neglijență. Această acuzație îi este atribuită proprietarului parcului acvatic. Părinții au mai cerut și o acuzație suplimentară de omor din culpă din oficiu.

Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
