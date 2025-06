O cunoscută actriță de la Hollywood a rupt logodna cu partenerul înainte de nuntă. De ce s-ar fi despărțit cei doi

O cunoscută actriță de la Hollywood și partenerul ei au rupt logodna. Cei doi urmau să ajungă în fața altarului, însă au mers pe drumuri separate. Despărțirea a fost anunțată recent.

și Jonathan Davino au format un cuplu timp de mai mulți ani, iar în 2022 și-au anunțat logodna. Deși mulți se așteptau să-i vadă făcând pasul cel mare, cei doi au decis să pună capăt relației de aproape șase ani.

Îndrăgita actriță l-a cunoscut pe omul de afaceri în anul 2018, iar cei doi și-au ținut mereu relația departe de lumina reflectoarelor. Cei doi formau un cuplu ce părea solid, astfel că despărțirea a luat prin surprindere pe toată lumea.

de actriță în mai 2025. Sydney Sweeney a anunțat, de asemenea, că logodna a fost anulată și că acum este “singură și adoră această etapă” din viața ei.

Actrița nu a oferit detalii în legătură cu motivul despărțirii. Apropiații spun, totuși, că decizia finală a fost luată în contextul în care cariera ei se află în plină ascensiune, iar în prezent există presiune din acest punct de vedere.

“Descopăr multe lucruri despre mine, petrec mai mult timp cu prietenii mei și ador asta”, a declarat actrița de curând, notează . Sydney Sweeney a mai spus că trece printr-o perioadă de redescoperire personală și că petrece timp alături de prieteni.

De asemenea, vedeta a adoptat un cățel pe nume Tank și se concentrează mai mult pe carieră. În martie 2024, aceasta a apărut la o emisiune din SUA, unde a făcut o aluzie cu privire la relația cu Jonathan Davino.

Sweeney a respins speculațiile potrivit cărora ar avea o idilă cu actorul Glen Powell. Cei doi au fost protagoniștii filmului “Anyone But You”, lansat în anul 2023.

Cine este Sydney Sweeney

Născută pe 12 septembrie 1997, Sydney Sweeney este una dintre cele mai apreciate actrițe ale noii generații de la Hollywood. Aceasta a avut deja câteva roluri importante până la 27 de ani. Și-a început cariera încă din perioada adolescenței.

La început, a apărut în seriale TV și în filme independente. A avut roluri în serialele de succes “Euphoria” și “The White Lotus”, ambele foarte apreciate de public.

În plus, a jucat în mai multe filme, printre care “Once Upon a Time in Hollywood” (2019), “Reality” (2023), “Anyone but You” (2023) și “Immaculate” (2024).